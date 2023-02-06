"Когда Масленица и Пасха?": томичам рассказали, когда в 2023 году пройдет восточнославянский и православный праздник

Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году жители Томска, как и вся Россия традиционно отметят восточнославянский и православный праздник. Сначала томичи отметят масленичную неделю, а следом за ней начнется Великий пост, который закончится Пасхой. "КП-Томск" рассказывает на какие даты в этом году выпали праздники.

Масленица

В 2023 году жители Томской области отметят Масленицу с 20 по 26 февраля. Традиционно старинный восточнославянский праздник отмечается в честь прихода весны и проводов зимы.

После Масленицы сразу же начнется Великий пост, который продлится до 15 апреля. Все это время православные будут готовиться к главному празднику Пасха.

Пасха

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

После Великого поста томичи сразу же отметя Пасху. В 2023 году она выпала на 16 апреля. Это древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения.

Отметим, что в настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.