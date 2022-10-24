В Томске 5 ноября пройдет концерт культовой рок-группы "Чиж & Co"

Фронтмен "Чиж & Co" Сергей Чиграков основал группу в начале 90-х годов, он же является автором большинства текстов песен.

В Томске 5 ноября выступит культовая рок-группа "Чиж & Co" во главе с Чижом - Сергеем Чиграковым. Выступление пройдет в Большом концертном зале Томской филармонии, стоимость билетов — от 1800 до 4200 рублей.

Фронтмен "Чиж & Co" Сергей Чиграков основал группу в начале 90-х годов, он же является автором большинства текстов песен. Группа начинала выступать зимой 1993-1994 года в клубах Санкт-Петербурга и вскоре завоевала сердца миллионов поклонников не только в России, но и в мире, выезжая в турне в США, Великобританию, Израиль и другие страны.

Напомним, что в Томск группа "Чиж & Co" приезжала в 2021 году во время юбилейного тура по случаю 60-летия Сергея Чигракова.

Дополнительная информация о концерте по телефонам кассы 20-20-72, 20-20-62.

Возрастная категория 18+