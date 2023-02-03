В Томске на выходных будет тепло и снежно

Оба дня будут идти осадки в виде снега. Фото: Анна Ковалёва

В Томске на предстоящих выходных будет тепло. Дневная температура будет в пределах -7 градусов, такие данные следуют с сайта GISMETEO.

По прогнозам синоптиков, в субботу ночью жителей Тоска ожидает до -13 градусов. Дневная температура поднимется до -6. Весь день в городе будет идти снег.

В воскресенье, 5 февраля, в городе также будет тепло. Ночная температура не упадет ниже -10, а дневная поднимется до -7 градусов. Осадки в виде снега продолжат идти.

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