Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2023 6:00

В Томске на выходных будет тепло и снежно

Дневная температура будет в пределах -7 градусов
Ксения Высотина
Оба дня будут идти осадки в виде снега.

Оба дня будут идти осадки в виде снега.

Фото: Анна Ковалёва

В Томске на предстоящих выходных будет тепло. Дневная температура будет в пределах -7 градусов, такие данные следуют с сайта GISMETEO.

По прогнозам синоптиков, в субботу ночью жителей Тоска ожидает до -13 градусов. Дневная температура поднимется до -6. Весь день в городе будет идти снег.

В воскресенье, 5 февраля, в городе также будет тепло. Ночная температура не упадет ниже -10, а дневная поднимется до -7 градусов. Осадки в виде снега продолжат идти.

Читайте также: Жители Томска смогут принять участие и предложить свои идеи для развития туризма в городе

Интересное