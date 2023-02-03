"Антисептик, бинт и жаропонижающее": врач Поздняков рассказал жителям Томска, что необходимо иметь в аптечке

По словам специалиста, многое в аптечке зависит от самого человека. Фото: Даниил ОПАРИН

Врач-инфекционист Андрей Поздняков из "Инвитро-Сибирь" рассказал жителям Томска, какие базовые вещи необходимы людям в аптечке. По словам специалиста, многое в аптечке зависит от самого человека.

"Первое и главное, если у человека есть какая-то болезнь, про которую он знает, и которая может потребовать внезапной экстренной помощи, то в аптечке должен быть полный, одобренный лечащим врачом набор для ее (помощи) оказания. Пример: человек – аллергик. Соответственно в аптечке должны быть антигистаминные, причем лучше и для парентерального введения, возможно даже пара ампул глюкокортикостероидов, шприцы, ингалятор (если у человека респираторный аллергоз)", - рассказывает эксперт.

Помимо этого, любому человеку может потребоваться антисептики, бинты, обезболивающие; при повышении температуры — жаропонижающие (взрослые и детские в зависимости от ситуации); при проблемах с желудочно-кишечным трактом – антациды (от изжоги), спазмолитики, препараты от рвоты, препараты от диареи, например, лоперамид; про аллергиков уже описано выше.

Для того, чтобы человек смог определиться правильно с выбором, нужно подумать и соотнести набор аптечки с потенциальными рисками ее применения. То есть, в ней должны быть средства, необходимые в конкретных ситуациях. Повторюсь, более-менее универсальный набор аптечки – это средства, применяемые при возникновении травм, аллергии, желудочно-кишечных расстройствах, повышении температуры. Далее по желанию и конкретной ситуации.

"Если ты берешь с собой лекарство, то должен знать, как его применять, для чего и в каких дозах. Полагаться на всезнающие гаджеты не стоит, так как иногда нужно действовать быстро, а связи может и не быть. И даже если она есть – найти в море интернета правильную инструкцию быстро не всегда получается", - подчеркивает врач.

Подытоживая, специалист также добавляет, что состав аптечки нужно знать. Например, то, что лоперамид от диареи, а лоратадин от аллергии, а не наоборот.

"Краткая памятка, написанная для себя же, своим понятным почерком и аббревиатурами, в углу аптечки часто бывает нелишней", - завершает Поздняков.