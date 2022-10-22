На Донбассе начали работу региональные отделения "Единой России"

«Очень рад видеть в наших рядах неравнодушных людей, патриотов своей земли. Вместе победим!» – сказал секретарь Генсовета «Единой России» А. Турчак, комментируя итоги первого общего собрания реготделения партии. Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», в ее ряды в ЛНР вступили уже более 22 тыс. человек. Об этом сообщил Андрей Турчак, секретарь Генсовета партии, комментируя итоги первого общего собрания регионального отделения ЕР. С открытием представительства, по его словам, появится значительно больше возможностей расширить направления работы.

Секретарем Донецкого отделения партии избран Денис Пушилин, врио главы Республики, Луганского отделения – Денис Мирошниченко, председатель Народного Совета ЛНР. В регионе заявления на вступление в партию подали уже более 43 тыс. человек.

В ЛНР в региональный политсовет «Единой России» вошли врио главы Республики Леонид Пасечник, представители администрации региона и Народного Совета, молодежных и ветеранских объединений, профсоюзов, общественного движения «Мир Луганщине», научного сообщества, культуры, спорта и здравоохранения. Заявление о вступление в партию подали более 22 тысяч жителей.

Как отметил Андрей Турчак, создание Донецкого отделения «Единой России» фиксирует все, чем партия занималась на территории региона вместе с общественными движениями ДНР - помощь людям, забота о них и защита. «Это все то, что вошло в народную программу партии, с которой мы победили на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва, и чем нам с вами, всему активу Донецкого регионального отделения «Единой России», нужно будет заниматься», - заявил секретарь Генсовета, выступая на первом общем собрании регионального отделения партии.

- Партпроекты, народная программа, партстроительство - всем этим мы сможем заниматься вместе с жителями республики, восстанавливая мирную жизнь. Вместе победим! – в частности, сказал он.

В свою очередь Денис Пушилин подчеркнул, что «Единая Россия» в ДНР – это профессионалы, которые с 2014 года прошли серьезные испытания и доказали, что им по плечу любые задачи.

«Очень рад видеть в наших рядах неравнодушных людей, патриотов своей земли. Вместе победим!» – сказал секретарь Генсовета «Единой России» А. Турчак, комментируя итоги первого общего собрания реготделения партии. Фото: пресс-служба "Единой России".

Денис Мирошниченко заметил, что приоритетом для «Единой России» остается помощь жителям и гуманитарная помощь прифронтовым территориям ЛНР. Также партия откроет общественные приемные в Луганской Народной Республике и будет работать в направлении интеграции законодательства. «Для нас сегодня один из важных исторических дней: партия Президента теперь официально представлена непосредственно на территории Луганской Народной Республики», - сказал Денис Мирошничекно.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 14 тыс. т гуманитарного груза в народные республики, из них более 700 т медикаментов. С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. Также «Единая Россия» собрала более 1 млрд рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.