"КП-Томск" рассказывает о самых громких происшествиях за неделю

Самые яркие события уходящей недели. Фото: Ксения Высотина

Уходящая неделя была богата на громкие события. В нашем обзоре отобрали самые запоминающиеся новости.

Понедельник, 17 октября

Утро новой недели в Томске стартовало с полета неопознанного объекта в небе. Чуть позже наблюдатель томского планетария Евгений Парфенов заявил, что это был небольшой болид.

В этот же день стало известно о задержании бывшего заместителя губернатора Евгения Паршуто. Следствие обвинило его в злоупотреблении должностными полномочиями.

Владимир Мазур назначил нового начальник департамента здравоохранения Томской области. Им стал Роберт Фидаров.

Мобилизованные начали получать выплату в 100 тысяч рублей. Средства будут начисляться через 3 дня после заявки.

Пассажирский теплоход "Восход" застрял из-за поломки в 20 км от Новоникольского.

Вторник, 18 октября

Утром вторника стало известно о задержании управляющего делами администрации Томской области Анатолия Иванова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, он арендовал вертолет для личных нужд.

ЗАГСы региона столкнулись с небывалым скачком спроса на регистрацию. К примеру, с начала мобилизации томичи подали более 500 заявлений.

А еще оказалось, что у томичей зарплата ниже среднероссийских на 12%.

Среда, 19 октября

Депутаты городской думы стали собирать документы, чтобы провести собрание и назначить дату выборов. Авторы утверждали, что есть вероятность отмены прямых выборов мэра 27 октября на собрании Законодательной думы.

Заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин посетил объекты незавершенно строительства и принял граждан совместно с губернатором Владимиром Мазуром

Водителю легковушки не повезло на Иркутском тракте. Машина упала в раскопки РТС.

На Степановке из-за пожара в пункте передержки погибли 9 собак. Всего их там было 30.

Четверг, 20 октября

Жители Томска выразили свое отношение к возможной отмене выборов мэра.

Законопроект об отмене выборов мэра стал публичным. Комиссия думы Томска не стала рассматривать вопрос о дате назначения мэра

Место задержанного управляющего делами администрации Томской области временно заняла Наталья Радзивил.

Пятница, 21 октября

Детали ужасного убийства раскрыли полицейские Томска. Мужчина в пылу ссоры убил свою жену и замуровал в бетон на дачном участке.

Оперативный штаб по обеспечению уровня базовой готовности развернул в Томске Владимир Мазур.

Полицейские проверят информацию об избиении ребенка в одной из школ города. В сообщении утверждается, что несовершеннолетнего подвергался насилию в течение недели.

В рамках комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности идея отменить выборы мэра была поддержана. Осталось только голосование 27 октября.