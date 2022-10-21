Жители Томска больше не будут сдавать ПЦР-тест при въезде в Россию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 21 октября вступило в силу Постановление Главного санитарного врача РФ об отмене ПЦР-тестов для въезжающих в страну иностранцев и россиян. Текст Постановления опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

Постановление убирает последние сохраняющиеся ковидные ограничения на въезд для иностранных граждан и граждан России без прививки. При пересечении границы иностранцам больше не нужно иметь с собой отрицательный ПЦР-тест, достаточно заполнить анкету прибывающего.

Россиянам без прививки от коронавируса или иммунитета из-за недавно перенесенного заболевания ПЦР-тесты также сдавать не нужно. Таким образом, правила въезда в Россию для всех ее граждан теперь одинаковы вне зависимости от статуса вакцинации.

В туристической отрасли на изменения отреагировали положительно. Томский специалист по туризму Любовь Столберова прокомментировала отмену ПЦР-тестов в разговоре с корреспондентом "КП-Томск".

"Мы все понимаем, что это уже никому не было нужно, эта формальность - люди платят налог непонятно кому и зачем. Теперь турист уже не будет думать, что ему нужно приехать и в четырёхдневный срок сдать", — считает Столберова. В компании "Инвитро" за ПЦР-тест на COVID-19 просят 1 565 рублей, за экспресс-тест —1 145 рублей.

Любовь Столберова также отметила, что отрасль, несмотря на трудности последних лет, начала приходить в движение.

"Турпоток, слава богу, есть, у нас туристы ездят, всё прекрасно. Появляется больше направлений, с 7 ноября откроется Шри-Ланка, открываются напрямую борта в Пхукет. поэтому ситуация достаточно оптимистичная для туризма", — уверена специалист.

Отметим, что отмена требований не означает полного отказа от тестирования на COVID-19. Выборочное тестирование среди въезжающих в Россию продолжат проводить во всех аэропортах и пограничных пунктах.

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