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Общество21 октября 2022 4:33

На начало октября 2022 года жители Томска задолжали за услуги теплоснабжения 1,2 млрд рублей

Томичи также оформили рассрочку на отопление и горячую воду в размере 12 млн рублей
Ксения Высотина
Рассрочку смогли оформить 1,6 тысяч томичей.

Рассрочку смогли оформить 1,6 тысяч томичей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Томска на момент начала октября 2022 года задолжали за услуги теплоснабжения 1,2 млрд рублей. Горожане также оформили рассрочку на отопление и горячую воду в размере 12 млн рублей, сообщает пресс-служба компании "ТомскРТС".

В ресурсоснабжающей организации рассказали, что рассрочку смогли оформить 1,6 тысяч томичей. Уточняется, что при обращении клиента в компанию, составляется индивидуальный график платежей с учетом его финансовой ситуации.

"Если абонент соблюдает условия соглашения, в период его действия компания не обращается для взыскания долга в суд, не начисляет пени и не производит ограничение поставки ресурса", - добавили в "ТомскРТС".

В компании напомнили, что если житель Томска хочет заключить соглашение, то ему нужно обратиться в ресурсоснабжающую организацию с паспортом или другим документом, удостоверяющем личность. Также отмечается, что необходимо оплатить 30% от имеющейся задолженности.

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