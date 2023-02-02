"Родился на территории Мордовии": жительница Томска родила прямо в купе поезда

Среди пассажиров поезда был врач-акушер. Фото: "Регион-70"

Жительница Томска Татьяна родила малыша прямо в купе поезда. Томичка ехала в Адлер к семье и находилась на седьмом месяце беременности, такая информация появилась в социальных сетях.

"В поезде, следующем из Томска в Адлер, произошел удивительный случай. Во время пути у пассажирки начались роды", - пишет источник знакомый с ситуацией в паблике "Регион-70".

Очевидцы рассказали, что у девушки начались преждевременные роды. Помочь Татьяне вызвались проводники и неравнодушные попутчики. Оказалось, что среди пассажиров поезда был врач-акушер и он помог томичке родить.

Отмечается, что малыш родился на территории республики Мордовии. На ближайшей станции Татьяну вместе с новорожденным передали бригаде скорой помощи. Также благодаря очевидцам, известно, что это третий ребенок в ее семье. До этого на свет появились две девочки, а сейчас Татьяна родила сына.

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