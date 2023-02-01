"Работает около 80 человек": в томском ОНФ рассказали, как сейчас работает штаб и готов ли он ко второй волне мобилизации

Фото: Кирилл Колемасов

21 сентября в Томской области, как и во всей России, началась частичная мобилизация, которую объявил президент страны Владимир Путин. Позже в томском штабе ОНФ развернулся волонтерский пункт, где жители города начали собирать необходимые вещи для призывников. Поподробнее о работе штаба в Томской области редакции «КП-Томск» рассказал координатор регисполкома Общероссийского народного фронта Владимир Погудин.

Как скоро в томском отделении ОНФ начали собирать первый груз для мобилизованных?

- Буквально в первые дни нас стали заваливать звонками. Поэтому с конца сентября мы начали работать в этом направлении. Один из кабинетов офиса ОНФ на К. Маркса, 7 превратился в огромный склад вещей. Волонтеры ежедневно пополняют его содержимое.

Сколько человек на данный момент трудится в штабе?

- Сейчас в штабе работает около 80 человек. В основном это женщины. Нам помогают волонтеры, студенты, семьи мобилизованных и просто добровольцы, которым не все равно. Их задача - принять то, что приносят в штаб представители томских организаций, компаний и простые томичи, получить контакты для обратной связи с дарителями, отделить одежду от продуктов и медицинских препаратов, бережно упаковать хрупкие технические спецсредства - квадрокоптеры, тепловизоры и остальные вещи. Также отмечу, что отправители не только тщательно продумывают содержимое и логистику груза, но и провожают его до получателя.

Фото: Кирилл Колемасов

Что в основном приносят в штаб ОНФ?

- Вещи приносят абсолютно разные. Некоторые время в переизбытке были носки, так как приносили их практически все. Также приносят средства для гигиены, термобелье, коврики, спальные мешки. Есть люди, которые приносят довольно необычные вещи, например, гитару. Также один из томских бизнесменов передал в зону СВО свой собственный внедорожник УАЗ.

Как же вы его доставили мобилизованным?

- Вариант, чтобы он доехал на своих колесах, сразу отпал, так как это внедорожник и его скорость не предназначена для асфальта. Поэтому он поехал на большой фуре в зону. Кстати, дизельное топливо в зоне боевых действий доступнее бензина, и если кто-то из томичей захочет повторить подарок бизнесмена Качаха, выбор стоит сделать в пользу дизельной модификации автомобиля.

Возможна ли через ОНФ отправка адресных посылок конкретному человеку?

- ОНФ отправляла такие передачи лишь дважды. Сделать это было легче в то время, когда мобилизованные томичи находились в учебных центрах. Доставить посылку конкретному военнослужащему в зону СВО сложнее, поскольку дислокация меняется, но это можно сделать через почту России, достаточно знать номер взвода.

Фото: Кирилл Колемасов

Что сейчас больше всего нужно мобилизованным?

- Сейчас те, кого мобилизовали осенью, уже находятся либо непосредственно в зоне СВО, либо на приграничных зонах. Вещи, которые нужны на передовой, это, прежде всего, технические спецсредства. Нужны теплые вещи, спальники, а вот носки временно не принимаются. Их в штаб томичи принесли слишком много.

Штаб ОНФ готов ко второй волне, если снова нужно будет сбирать мобилизованных?

- Думаю, что да. У нас уже наработан опыт, мы уже знаем, что и как делать в случае наплыва мобилизованных. Но вообще отмечу, что самая горячая пора в штабе начинается примерно за неделю до отправки груза в дорогу. Несколько тонн одежды, спальных мешков, бензогенераторов нужно максимально компактно погрузить в фуры, которые повезут посылку из Томска в зону СВО.

Координатор регисполкома Общероссийского народного фронта Владимир Погудин добавил, что последняя посылка от Томской области отправилась 29 января. Фуры с гуманитарным грузом уже находятся в дороге. Помимо этого, в скором времени в зону СВО выдвинутся несколько представителей от Томской области.