"Увеличение маткапитала, штрафы за интернет и пожизненное заключение": что для томичей изменится с 1 февраля 2023 года

"КП-Томск" собрала самое важное. Фото: архив КП

С 1 февраля 2023 года для жителей Томска, как и для всей России, вступает в силу ряд законодательных изменений. В последний месяц зимы в РФ проиндексируют более 40 пособий и выплат, введут штрафы для провайдеров за неустойчивый интернет и включат новые препараты в список жизненно необходимых лекарств.

Индексация пенсии

С 1 февраля пенсионеры начнут получать повышенную страховую пенсию, ее проиндексируют выше уровня инфляции, на 8,6 %.

Также отмечается, что пенсионеры получат доплату за январь в виде разницы между индексацией и 8,6 %, потому что закон имеет обратную силу.

Увеличение материнского капитала

На ребенка, который был рожден с 1 января 2020 года, маткапитал увеличится более чем на 60 тысяч рублей и составит 586,9 тысяч рублей. Отмечается, что в случае, если материнский капитал не был назначен на первого ребенка, после рождения второго родителям будет положено 775,6 тысяч рублей. Если же они уже получили выплату на первого, то 188,7 тысяч рублей.

Пожизненное заключение за педофилию

С 1 февраля 2023 года в силу вступает пожизненное заключение в тюрьме за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Штрафы за плохой интернет и за немаркированные табак и алкоголь

Теперь операторов связи, собственников и других владельцев технологической сети, которые не смогут обеспечить устойчивую и безопасную работу интернета, будут штрафовать.

Уточняется, что для граждан такое наказание составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей, для ИП - от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.

Также с 1 февраля повышается величина денежных взысканий за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции. Кроме того, вводится административная ответственность за ее перевозку с такими нарушениями. Штрафы составят до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Защита квартиры при покупке

Теперь при покупке россиянин сможет защитить свою квартиру. Органы власти и местного самоуправления обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Оттуда эти данные будут направляться в ЕГРН.

Уточним, что хозяин квартиры сможет запросить выписку из этого реестра и узнать, не является ли дом аварийным и не собираются ли его снести.

Льготники получат квартиры военных

С 4 февраля 2023 года льготники смогут получить квартиры, которые остались невостребованным. Речь идет про жилье, которое предназначалось для уволенных в запас военных.

Получить квартиру смогут ветераны Великой Отечественной войны, члены их семей, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды-чернобыльцы, семьи с детьми, имеющими инвалидность, ветераны боевых действий.

Уточним, что регионы должны были за свой счет содержать квартиры, которые остались без хозяина из-за смерти собственника, отказа от жилья или переезда. Передать их другим претендентам они не имели права.