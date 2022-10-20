«Потерял гражданство и близких»: житель Томска рассказал, как наркотики испортили его жизнь

Мужчина рассказал о своей тяжелой жизни журналисту "КП-Томск". Фото: предоставлено героем

49-летний Тимур — уроженец украинского города Полтава. В 2000 году его родная тетя предложила ему переехать в Россию, а именно в город Иркутск. В сибирском городе он устроился на работу и поступил в университет. Однако позже в жизни мужчины появились наркотики, и все пошло под откос. Тимур Китаевич рассказал журналисту «КП-Томск» о том, как он стал зависимым наркоманом и как из-за этого оказался в Томске.

«На радостях начал выпивать»

Когда Тимур поступил на заочное обучение в институте, мужчина параллельно работал и жил в съемной квартире. В 2008 году он окончил высшее учебное заведение и начал употреблять алкоголь.

«В 2008 году я закончил институт и на радостях начал выпивать, сначала с друзьями, потом один. Позже понял, что не могу остановиться», - рассказал Тимур.

Дни шли, а Тимур продолжал выпивать. Один из знакомых предложил мужчине «помощь» от алкогольной зависимости. Приятель Тимура дал попробовать ему инъекционные наркотики.

«Сказал: это поможет, про выпивку забудешь. Я действительно забыл про выпивку, но появилась проблема - это зависимость от наркотиков. Одного раза мне хватило для того, чтобы думать о них постоянно», - поделился с журналистом герой.

«В наркотическом состоянии оказался в Томске»

С 2008 по 2010 год Тимур был зависимым наркоманом. Мужчина потерял работу и сидел дома. Герой рассказал, как однажды выгнал из подъезда бездомного, который поселился на лестничной клетке. Тимур знал, что если он не прекратит употреблять наркотики, то окажется на его месте.

«В конечном итоге все потерял: работу, жилье, отношения с друзьями, близкими. Позже в наркотическом состоянии каким-то образом оказался в Томске», - сказал мужчина.

В Томске Тимур жил у своей подруги, но вскоре ее родители узнали, что он принимает наркотики, и выгнали его из дома. После этого мужчина отправился жить в притон. В это время Тимур потерял все документы, которые подтверждали его личность и гражданство. Полгода мужчина провел в специальном приемном отделении ФМС, но даже там ему не удалось восстановить документы.

«Шесть месяцев пробыл в спецприемнике, но там тоже не смогли восстановить документы и отпустили меня под расписку», - добавил герой.

Находясь в Томске, Тимур продолжал употреблять наркотики. Для того, чтобы найти деньги на новую дозу, мужчина начал воровать. Сначала это были дорогие продукты из кафе, где он работал.

«Воровал дорогие, продавал по дешевке. Позже стал воровать на рынках одежду, электроприборы, продукты питания. Все продавал за гроши», - уточнил мужчина.

«Потерял зрение из-за употребления»

Время шло, а Тимур так и не мог побороть зависимость. Из-за этого у мужчины начались проблемы со здоровьем. У него ухудшилось зрение и начались проблемы с кровью.

«На Октябрьском рынке уже много лет сотрудники Благотворительного фонда "Рука помощи" проводят акцию «Накорми голодного», и я несколько раз попадал туда. Там мне предложили пройти курс реабилитации, на что я согласился», - рассказал Тимур о том, как решил выкарабкаться из ужасного состояния.

Мужчина отправился в Колпашево, где начал проходить реабилитацию. Именно там ему помогли поправить здоровье и получить российское гражданство.

«В центре меня полностью взяли под опеку. Тогда были задействованы юристы, которые решили вопрос с медицинской помощью, меня поставили на учет и назначили необходимое лечение», - сказал герой.

Позже мужчине сделали операцию на глаза, предоставили жилье и работу. Сейчас Тимур продолжает сотрудничать с благотворительным фондом и помогает людям, оказавшимся в такой же ситуации, в какой он когда-то был сам.

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