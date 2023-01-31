На въезде в Томск ограничат скорость движения до 40 км/ч

Такое решение было принято на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Фото: Алёна Мищенко

На въезде в Томск установят новый знак. Теперь проезд по трассе со стороны Богашевского тракта не должен превышать 40 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томска.

"Сегодня на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение об установке знака ограничения скорости до 40 км в час на въезде в Томск со стороны Богашевского тракта", - говорится в сообщении.

В мэрии также напомнили, что 13 декабря на въезде в город произошла автомобильная авария, при которой водитель въехал в стену зверокафе, расположенного по ул. Красноармейская, 150. Были повреждены окно, опорная стена, вольеры с животными, мебель и система отопления.

Уточняется, что для предотвращения дорожно-транспортных происшествий власти приняли решение о снижении скорости для автомобилей на въезде в город. Соответствующие знаки будут установлены перед светофором на Богашевском тракте.

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