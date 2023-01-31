В Томске стали известны планы на строительство в 2023 году

Фото: ТДСК

Первый еженедельный рабочий штаб ТДСК в 2023 году начался с объезда основных строительных площадок – в Южных Воротах, Радонежском и на пр. Комсомольском, 48.

В Южных Воротах в январе компания ввела в эксплуатацию два многоквартирных дома на ул. Леонова, 7 и Титова, 10. Старт продаж подтвердил высокий спрос на жилье — и на компактные студии, и на большие «семейные» квартиры. В Южных Воротах участие в работе штаба приняла глава администрации Зональненского сельского поселения Евгения Коновалова.

В Радонежском началось строительство многоуровневого паркинга на ул. Береговой. Здесь же готовится к сдаче финальный жилой дом.

В голландском квартале на Комсомольском, 48 готовятся к старту продаж во втором доме: получено заключение госстройнадзора о соответствии проекту. Летом 2023 года тут завершат благоустройство пешеходного бульвара — город получит новое общественное пространство.

В конце 2022 года в строительная компания утвердили директивный график на 2023 год. Он предусматривает увеличение объема ввода жилья в соответствии с задачей, которую поставил перед строительным комплексом губернатор Владимир Мазур. Генеральный директор компании Александр Шпетер отметил, что в связи с этим график работ будет напряженным и потребует максимальной отдачи от работников всех предприятий домостроительной компании. Она также продолжит строительство жилья в соседних регионах.