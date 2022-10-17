Установка виниров в Стоматологической клинике Demokrat в Томске

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Veneer (Laminate) — это керамическая (фарфоровая) или композитная пластинка, замещающая вестибулярную поверхность зуба. Полное название метода — veneer porcelain (фарфоровая облицовка).

Изготовлением виниров частично корректируют, либо полностью исправляют нарушенные форму или цвет зубов. Винирами обычно покрывается передняя группа зубов (резцы и клыки), а также премоляры. С помощью виниров можно придать зубу идеальную форму и точно воспроизвести необходимый цвет.

Об установке виниров в стоматологической клинике Demokrat рассказывает стоматолог-ортопед Федулов Павел Сергеевич.

В клинической практике различают прямые и непрямые виниры.

Прямые виниры (компониры) изготавливаются прямо на зубах в полости рта пациента. Материалом для изготовления прямых виниров служит светоотверждаемый композитный материал.

Непрямые виниры изготавливаются непрямым методом, в зуботехнической лаборатории. Непрямые виниры — это керамические реставрационные пластинки.

Показания для изготовления виниров:

измененный цвет зубов;

измененная форма зубов (травмы, клиновидные дефекты, стираемость, зубы с нарушением развития эмали и т. д.);

повороты зубов вокруг своей оси и их наклоны (не выраженные);

десневая улыбка;

наличие трем и диастем (промежутки между зубами);

необходимость коррекции эстетики фронтального участка зубного ряда изменением анатомической формы коронок отдельных зубов (например, при отсутствии зуба);

наличие множественных небольших по размеру пломб, измененных в цвете.

Противопоказания для изготовления виниров (ситуации, когда изготовление виниров нежелательно).

Непрямые керамические виниры нельзя применять:

- при отсутствии зубов в боковых отделах;

при прогрессирующих заболеваниях периодонта и кариозной болезни зубов;

значительных дефектах эмали либо значительных ее истираниях, сошлифовываниях;

значительных дефектах коронки зуба (разрушение более 1 /2 ее размера);

парафункции жевательной мускулатуры (бруксизме);

аллергии на материалы и компоненты, используемые для прямой реставрации зуба.

НЕПРЯМЫЕ ВИНИРЫ

Керамические виниры по сравнению с композитными обладают рядом преимуществ:

великолепная эстетика (стабильность цвета, постоянный блеск);

стабильность формы (низкая стираемость);

биоинертность;

сравнительно легкий гигиенический уход благодаря идеально гладкой поверхности;

устойчивость к пищевым красителям;

длительный срок службы.

Изготовление керамического винира в лаборатории требует несколько визитов пациента и может занять 1-2 недели.

До момента окончательного изготовления и установки постоянных виниров препарированные зубы могут быть покрыты временными винирами.

Существует 2 (основных) вида виниров, изготовленные:

- на рефракторе – тончайшие виниры, изготавливаемые для изменения формы зубов, для минимального изменения цвета зубов;

- из пресс-керамики (E-max) – при наличии более серьезных показаний для восстановления эстетики зубов.

Существует четыре основных способа ортопедической обработки зуба под винир:

1. Препарирование только вестибулярной поверхности зуба.

2. Препарирование вестибулярной поверхности и режущего края зуба без перехода либо с переходом на его небную поверхность.

3. Препарирование вестибулярной поверхности, режущего края и двух проксимальных областей зуба.

4. Виниры 360° - зуб щадяще препарируется со всех сторон в пределах.

Виниры также могут быть изготовлены и на неотпрепарированные зубы в случае больших промежутков между зубами, однако такой метод чаще всего приводит к созданию виниров с увеличенными контурами.

Форма и цвет реставрации непосредственно зависят от дизайна препарирования. Керамика позволяет воспроизвести естественные оптические свойства эмали только при наличии адекватного пространства, что обеспечивается должным объемом препарирования и составляет 0,3–0,9 мм.

У сильно измененных в цвете зубов объем препарирования больше, у зубов с дефектами эмали требуется минимальный объем препарирования.

Перед изготовлением виниров стоматолог-ортопед снимает оттиски, отправляет их в зуботехническую лабораторию для изготовления wax-up – восковой модели будущих виниров, затем переносит их с помощью силиконового ключа на зубы (mock-up), чтобы показать пациенту форму будущих виниров.

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