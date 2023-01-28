Сразу шесть автомобилей столкнулись под Томском 28 января

В аварии никто не пострадал Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

28 января, около 11:40, на седьмом километре трассы Томск-Мариинск столкнулись шесть транспортных средств. В аварию попали три легковых автомобиля, два грузовых и автобус с пассажирами. Пострадавших нет, об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

«В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находилось около 20-ти пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства. В результате ДТП никто не пострадал. На данный момент движение по автодороге восстановлено», - говорится в сообщении.

В момент столкновения в автобусе находилось около 20 пассажиров Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев дорожно-транспортного происшествия обратиться по телефону 795-253 или 499-025. Чтобы сообщить информацию об аварии, можно также приехать по адресу: Томск, Иркутский тракт, 198/1 (1 этаж, кабинет 103).

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