В Томске при встречном движении столкнулись Lada Granta и Subaru Impreza

Иномарка столкнулась с отечественным автомобилем на Шегарском тракте Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Сегодня, 28 января, около 11 часов утра в Томске столкнулись два встречных автомобиля. Авария произошла в начале Шегарского тракта. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

«Мужчина-водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Subaru Impreza», - сказано в сообщении.

В результате ДТП пострадали девушка - пассажир «Лады», а также ее водитель. Они уже доставлены в медицинское учреждение.

Специалисты продолжают выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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