"КП-Томск" рассказывает самые громкие происшествия за неделю

Обзор самых ярких тем. Фото: Ксения Высотина

Редакция "КП – Томск" продолжает традицию знакомить вас с громкими событиями уходящей недели. Интересные и актуальные новости найдете в нашем обзоре.

Понедельник, 10 октября

В понедельник стало известно, что место Романа Романова в городской думе займет молодой коммунист, лидер томского комсомола Вячеслав Третьяков.

Власти Томска объявили в начале недели об отмене новогодних праздников. Сэкономленные деньги направят на помощь мобилизованным и их семьям.

Новый терминал, который строят в томском аэропорту, подорожал на 400 млн рублей. Дополнительное соглашение с подрядчиком на увеличение финансирования строительства было подписано в областной администрации.

Губернатор Владимир Мазур заявил, что мобилизованные жители Томской области получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Для этого военнослужащим необходимо написать заявление прямо в части.

Вторник, 11 октября

В общежитии ТПУ появился штаб помощи семьям мобилизованных. Туда принимают продукты питания длительного хранения, новую детскую и взрослую одежду.

Семьи, где один из родителей мобилизован, освободили от платы за присмотр и уход за детьми в детских садах, а также за питание в школах. Такое решение было принято в ходе очередного заседания в Думе Томска.

Сердце в инсталляции "Я люблю Томск" на Новособорной площади обновили. Теперь его украшают белые солярные знаки, которые используют на фронтонах в деревянной архитектуре Томска.

Среда, 12 октября

Губернатор Томской области Владимир Мазур встретился с мобилизованными жителями региона. Он передал приветы и пожеланиях от родных.

Прокуратура Томской области подала иск против строительства Супервостока. Основанием стали нарушения при проведении публичных слушаний.

Томичи поделились своим отношением к отмене новогодних мероприятий. Как выяснилось, фейерверки не каждому по душе.

Новый корабль с декоративными пушками появился в Буфф-саду. Сдать объект в срок не удалось из-за поздней поставки с заводов-изготовителей.

Администрация Томска закупит сотню квартир для детей-сирот. В них смогут переехать и жители аварийных домов.

Четверг, 13 октября

160 пассажиров не могли улететь из Томска в Москву 25 часов. Их обеспечили питанием и предложили воспользоваться гостиницей.

Один из жителей Томска заказал для города памятник Александру Пушкину. Сейчас мэрия ищет место для его размещения.

Полоса на выезд из Томска на Коммунальном мосту может открыться уже в декабре. Подрядчик укладывается в график ремонта.

А вот от идеи сделать ледовую переправу через Томь власти отказались. Ее стоимость несопоставима с экономической выгодой.

Пятница, 14 октября

В супермаркетах областного центра заметили новогоднюю атрибутику. В этом году она появилась в продаже раньше обычного.

44 сезон томский ТЮЗ откроет на сцене Облсовпрофа. Зрителей труппа театра порадует премьерой по рассказу Федора Достоевского.

Владимир Путин сообщил, что мобилизационные мероприятия могут закончиться уже через две недели. Изначально, по словам президента, Минобороны планировало призвать меньше 300 тысяч человек.