Более 2000 человек посетили выставку изобретений и технологий IN`HUB в Новосибирске

Фото: АНО "ТУР"

Новосибирск принимал масштабное событие с 6 по 8 октября. Программа первого форума была ориентирована преимущественно на инноваторов, которые приехали на мероприятие со всей России, а также из Казахстана и Беларуси. Из 1030 заявок на конкурс и участию в выставке отобрали 200 проектов. Авторы еще 20 изобретений из Египта, Израиля, Индонезии и Ирана представили свои разработки онлайн.

Фото: АНО "ТУР"

Вместе с тем возможность посетить лекции от именитых профессоров, инвесторов, руководителей крупных российских компаний получили все желающие жители региона. За несколько дней в рамках IN`HUB состоялось 20 деловых мероприятий и 10 образовательных лекций, на которых выступили 40 спикеров.

Финальный день форума был ориентирован на широкую публику и знакомил с изобретательством через многочисленные мастер-классы, игры, встречи с известными популяризаторами науки – замдеканом факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Дмитрием Виленским, самым популярным математиком-блогером рунета, членом-корреспондентом РАН Алексеем Савватеевым, выпускником физического факультета Новосибирского госуниверситета, телеведущим Александром Пушным.

Фото: АНО "ТУР"

Форум завершился награждением лучших изобретателей, которых Международное жюри во главе с президентом Международной федерации ассоциаций изобретателей IFIA Давидом Таджи-Фаруки определяло в двух категориях – начинающие и опытные инноваторы. Всего золотые медали IN`HUB получили 40 человек, в том числе школьники.

Отметим, что проект объединил изобретателей всех возрастов – самому молодому участнику IN`HUB исполнилось всего 11 лет, самому опытному – 83 года.

Как рассказали организаторы, фокус внимания изобретателей сегодня направлен на машинное оборудование и компьютерные технологии – именно в этих направлениях было представлено больше всего разработок. Ознакомиться с проектами можно и сегодня – на сайте форума: www.in-hub.ru в разделе «Маркетплейс идей и изобретений».

Фото: АНО "ТУР"

IN`HUB – комплекс мероприятий и платформа межотраслевого взаимодействия изобретателей, бизнеса и инвесторов для совместного развития технологий будущего и их внедрения в производство. Инициированный «Норникелем» проект создан при поддержке Минпромторга России. Форум предоставил изобретателям и инноваторам из более чем 20 стран возможность для хорошего бизнес-старта: они смогли познакомиться с представителями крупных компаний и инвесторами, а также обменяться опытом.