"Дети — источник открытий для взрослых": педагог из Северска приняла участие в финале "Учителя года-2022"

Педагог из Северска Ирина Кириллова приняла участие в финале конкурса "Учитель года". Фото: личный архив Ирины Кирилловой

В начале октября в Москве подвели итоги всероссийского конкурса "Учитель года-2022". Томскую область в конкурсе представляла Ирина Олеговна Кириллова — учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №198 г. Северска, победительница регионального этапа проекта. По возвращении с конкурса Ирина Олеговна согласилась ответить на вопросы "КП-Томск" в интервью.

Ирина Кириллова пришла работать в школу на последнем курсе Томского педагогического института, зная, что это ее призвание. Впоследствии она еще дважды получала дипломы педуниверситета, когда он уже поменял свой статус — в последний раз в 2015 году.

"Я хотела быть учителем. С детства играла в школу, в детском саду, усевшись на стульчик воспитателя, читала книжки ровесникам", — говорит педагог.

Впечатления от конкурса

Финальный этап "Учителя года" начался в Тюмени: конкурсанты провели уроки для учеников тюменской гимназии №16. Для участников предусмотрели культурную программу, в которую вошли обзорная экскурсия по Тюмени и поездка в город Тобольск, а также посещение театра в Москве. Старания организаторов и коллег Ирина Олеговна высоко оценила.

Фото: Всероссийский конкурс "Учитель года-2022"

КП-Томск: Как в этом году проходил всероссийский этап "Учителя года"?

Ирина Кириллова: Глубоко, содержательно, технологично, на высоком уровне организации и конкурсных событий, и культурной программы. Очень благодарна тюменцам за доброе, отеческое отношение к конкурсантам, любовь к родному краю, красоту и уникальность которого они открыли для всех нас.

КП-Томск: Подружились ли с коллегами? Будете ли делиться опытом?

И. К.: Со всеми конкурсантами познакомилась, с многими подружилась. Уже обсуждаем возможность участия в конференциях, стажировках друг у друга. Обязательно будем делиться собственными наработками и перенимать лучшие практики у коллег из других регионов.

КП-Томск: Что для вас значит победа на региональном уровне и участие в общероссийском этапе?

И. К.: Это глубокий самоанализ и высокая внешняя экспертная оценка. Это интенсивные курсы самообразования и повышения квалификации, изучение книг по ораторскому мастерству и обмен опытом с коллегами, возможность задать вопрос министру, депутату, ректорам ведущих педагогических ВУЗов страны. Это помощь и поддержка, советы и искреннее участие семьи, друзей, коллег. Меня поддерживали звонками, сообщениями, постами в соцсетях, голосованием за медиавизитку и "ВКонтакте" люди в разных уголках нашей большой страны. Я хочу сказать всем им большое спасибо!

Фото: личный архив Ирины Кирилловой

Особенности профессии

КП-Томск: Сталкивались ли вы с выгоранием? Как с ним справляетесь?

И. К.: Конечно, сталкивалась. Учителя так "вживаются" в профессию и пространство школы, что не остается времени для себя. Когда ты не успеваешь замечать красоту мира, читать книги, смотреть фильмы, писать посты, заниматься любимыми делами, то довольно скоро перестаешь быть интересен окружающим.

Справляться с выгоранием мне помогает семья, снимая с меня часть домашних хлопот, окружая заботой, поддерживая в самых нереальных начинаниях, сохраняя традиции, проводя вместе отдых большой компанией. Еще моим постоянным помощником стал спорт. Я всю жизнь играю в волейбол, недавно увлеклась фитнесом. Рекомендую!

КП-Томск: Что самое трудное в работе учителя?

И. К.: Сохранить в душе ребенка.

КП-Томск: Ваше самое теплое воспоминание о работе в школе?

И. К.: Самое теплое — ближайшее, из сегодняшнего дня. Вошла в класс, и все второклассники подбежали, чтобы обнять.

Еще тепло вспоминается детское словотворчество: "Мы верим в вашу победительность!", — сказали мне дети, отправляя на конкурс. Дети – источник многих открытий для взрослых.

Фото: личный архив Ирины Кирилловой.

КП-Томск: Что меняется в работе учителя 21 века?

И. К.: Именно в начальной школе происходит становление и развитие учебной деятельности, как ведущей деятельности этого возраста. Поэтому я никуда не уйду от триады "Знания, умения, навыки", продолжу формировать навыки чтения, письма, счета и вычислений, со мной останутся тетрадки, палочки и крючочки.

Из универсальных учебных результатов работы современного учителя я бы отметила значительный рост числа приемов работы с информацией, смыслового чтения, критического мышления, проектной и исследовательской деятельности, высокий уровень владения техникой (телефон, планшет, компьютер) и умение выстраивать собственные образовательные траектории. Учиться всю жизнь — это актуально!

Ранее также сообщалось, что в Томской области наблюдается дефицит учителей русского языка, литературы, учителей математики, иностранных языков и педагогов начальных классов. В августе 2022 года в регионе трудоустроились более 200 педагогов.