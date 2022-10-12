"Нас не отключают, потому что это кому-то выгодно": глава томской IT-компании рассказал о влиянии новых санкций

Ущерб от новых санкций может быть колоссальным Фото: архив КП

Власти Европейского союза согласовали новый пакет санкций, включающий в себя запрет на оказание IT услуг организациям из России. Данные опубликованы в официальном журнале ЕС. Под этим подразумеваются консалтинговые услуги, подразумевающие установку аппаратного и программного обеспечения, оказание помощи в установке, настройку компьютерных сетей и консультации по разработке и внедрению программного обеспечения.

Корреспондент "KП-Томск" пообщался с одним из основателей томской международной IT-компании "Rubius" Сергеем Дорофеевым и узнал его мнение о новых санкциях в сфере информационных технологий.

На данный момент один из основателей Rubius видит только косвенные последствия для жителей Томской области в свете этих санкций. Но в перспективе есть риск введения новых ограничений, при которых электроника и софт, которыми пользуются жители, могут стать недоступны.

"Зависимость от того же Windows, других корпоративных систем, например, Oracle и т.д., колоссальна, потому что за последние 20-30 лет очень многое было написано на этих системах, и вмиг - за год, за два и за пять - это не поменять. Это гигантские расходы, это гигантские издержки, это гигантский удар именно по нашему корпоративному бизнесу и это большая проблема", - рассказал Дорофеев.

Телефоны могут превратиться в "кирпичи". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томичи используют телефоны с операционными системами iOS или Android. И, по мнению Сергея, в какой-то момент телефоны могут превратиться в "кирпичи" по воле создателей операционок. Не исключено, что у производителей самих гаджетов есть скрытая функция блокировки телефонов через какой-то сигнал.

"Нас не отключают только потому, что это кому-то выгодно. Кому это выгодно? Скорее всего, они получают огромный массив информации о нас. О наших жизнях, о том, где вы были, с кем вы были и т.д. Поэтому им не интересно просто отключить этот поток данных", - говорит со-основатель Rubius.

Сергей уверен, что если бы выгода не превалировала, то компании уже бы давно лишили томичей электронных устройств.

Что касается последнего пакета санкций, запрета сотрудничества зарубежных IT-компаний с российскими, Сергей рассказал, что с февраля фирмы с неохотой работали с нашей страной. Даже не потому что не хотят, многие желают, но это опасно наложением санкций на сами компании.

"Когда мы используем зарубежную платформу, как технологию для того, чтобы на ней реализовывать конкретные приложения, это сильно рискованно. Но такая ситуация уже с февраля, поэтому последний пакет санкций вряд ли что-то существенно изменит", - поделился Дорофеев.

Западные компании боятся предоставлять технологии российским айтишникам, даже при условии работы с зарубежными юридическими лицами из-за непредсказуемых последствий и репутационных издержек. Тем не менее, небольшие фирмы не хотят терять рынок и продолжают работать с Россией или через промежуточные страны.

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