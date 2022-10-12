Первый «полярный киборг» поделился с жителями Новосибирска уникальным опытом путешествия на Северный полюс

Путешественник рассказал также о том, с какими трудностями пришлось столкнуться. Фото: АНО «ТУР»

На Международном форуме инноваторов IN`HUB пилот-испытатель тяговых протезов рук Илья Морковский выступил с лекцией, в рамках которой он рассказал собравшимся о своем уникальном опыте – путешествии на Северный полюс.

Свой путь к Шапке мира Илья начал в составе научной экспедиции «Ледокол знаний 2022». Команда юных исследователей совместно с действующими учеными отправилась на Северный полюс на борту ледокола «50 лет Победы». Это один из шести кораблей, которые совершают такие рейсы. Экспедиция проходила летом 2022 года, когда ледовая обстановка была наиболее благоприятной.

«Прежде, чем отправиться на Северный полюс, нужно пройти обсервацию. Для этого необходимо три дня просидеть в номере, ни с кем не общаясь, и затем пройти обследование. Это была самая сложная часть путешествия! Но так как мы будем десять дней находиться вместе с экипажем в изолированном состоянии, важно удостовериться, что каждый из нас здоров. Иначе весь атомный ледокол уйдет на карантин вместо экспедиции», – объяснил Илья Морковский.

Путешественник рассказал также о том, с какими трудностями пришлось столкнуться. Выяснилось, что больше всего сложностей принес сам полярный день – испытатель признался, что очень трудно сохранять биоритмы в условиях, когда вечер не наступает вообще. Но несмотря на это, по его словам, он стал первым кибер-человеком, который ступил на лед 90-й параллели северной широты.

После лекции Илья ответил на вопросы изобретателей и гостей форума. Больше всего аудиторию интересовало, насколько холодно на Северном полюсе, почему нельзя есть мясо белого медведя и как работает тяговый протез руки в суровых условиях Арктики. Спикер пояснил, что летом температура держится в районе четырех градусов мороза – благодаря солнцу, которое не заходит за горизонт. Белый медведь находится в красной книге, поэтому охота на него запрещена. И даже если полярникам приходится использовать транквилизатор, то они должны убедиться, что медведь проснулся. Что касается современных тяговых протезов, то они отлично показали себя в высоких широтах.

Первый Международный форум инноваторов IN`HUB объединил более двухсот изобретателей со всей России и стран СНГ. Самому молодому участнику исполнилось всего 11 лет, самому опытному – 83 года.

IN`HUB – комплекс мероприятий и платформа межотраслевого взаимодействия изобретателей, бизнеса и инвесторов для совместного развития технологий будущего и их внедрения в производство. Инициированный «Норникелем» проект создан при поддержке Минпромторга России. Форум предоставил изобретателям и инноваторам из более чем 20 стран возможность для хорошего бизнес-старта: они смогли познакомиться с представителями крупных компаний и инвесторами, а также обменяться опытом.