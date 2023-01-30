«Продал машину, чтобы обустроить спортзал»: трое парней развили в Томске воркаут-движение

Воркаутеры работают с собственным весом, развивают силу и выносливость. Фото предоставлено героем публикации

Говорят, что мир меняют те, кто выделяется из толпы. Это еще раз подтвердили трое инициативных молодых людей, благодаря которым в Томской области активно развивается воркаут-движение. Иван Соловьев, Антон Васеев и Алексей Кологривов организуют совместные тренировки и соревнования, объединив уже около ста любителей физкультуры.

«Это только те, кто регулярно с нами занимается. Плюс многие увлеченные уличными тренировками тоже относят себя к нашему движению. Оно родилось на стыке гимнастики и физкультуры и не требует денежных вложений – на улице можно заниматься в том, в чем удобно. Вообще «воркаут» в переводе с английского означает «тренировка» - это про любого, кто занимается с собственным весом», - рассказывает организатор чемпионатов томского движения street workout Алексей Кологривов.

В Томске динамично развивается воркаут-движение. Фото предоставлено героем публикации

С развитием интернета в России в двухтысячных годах появились ролики, обучающие тренировкам на улице. Возросший интерес к таким занятиям приобрел форму молодежного движения. Власти многих городов начали создавать специальные площадки со спортивными снарядами для занятий уличной гимнастикой. За 5-10 лет в Томске появилось более 1200 турников, а именно турники и брусья – основное, на чем занимаются воркаутеры.

«Наши спортсмены начали ездить и участвовать в крупных проектах, были хорошие результаты. Но, как только мы с ребятами сами стали готовить наши первые соревнования, эти усилия свел под ноль ковид. Наша специфика – массовость, поэтому лишь после карантинных ограничений удалось продолжить реализовывать задумки», - говорит Алексей.

Занятия на улице или в домашних условиях не требуют серьезных финансовых вложений. Фото предоставлено героем публикации

Усилия инициативных любителей спорта заметили и оценили местные власти - сначала представители мэрии. В 2022 году ко Дню молодежи парни организовали общегородские соревнования при поддержке начальника управления молодежной политики администрации Томска Александра Лисицина.

«Нам сказали: «Круто, будем поддерживать!». Это очень вдохновило, мы начали еще более активно работать. К подготовке чемпионата Сибири позже подключился и начальник департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области Максим Викторович Максимов», - рассказывает Алексей Кологривов.

Появилась и площадка для тренировок – на территории торгового центра «Лето». Перед парнями встал вопрос – какую конструкцию установить внутри помещения? Помогли спонсоры: одна компания подарила трубы для обустройства площадки, другая их сварила, третья покрасила. Ребята добавляли собственные средства. В итоге выяснилось, что собранную конструкцию нельзя поставить на пол. Пришлось искать еще одного партнера, который предоставил специальные резиновые коврики.

«Упражнение подъем переворотом трижды на нашей конструкции выполнил губернатор Томской области Владимир Мазур, присутствуя на очередном соревновании. Тогда участвовали 287 спортсменов из порядка 10 регионов. Глава области, а также начальники департамента и все победители расписались на нашей конструкции. Теперь это своего рода памятная реликвия, которую 25 января мы передаем в дар городу, развиваясь дальше и обзаводясь уже спортзалом», - говорит организатор workout-чемпионатов.

Губернатор Томской области Мазур посещает воркаут-соревнования. Фото предоставлено героем публикации

Обустроить стационарную площадку в помещении решили потому, что зимой заниматься воркаутом на улицах практически невозможно. В холодное время года большинство любителей физнагрузок тренируются в домашних условиях, в спортзалах или фитнесс-клубах. Некоторым приходится и вовсе прерывать занятия из-за невозможности посещать уличные площадки или организовать альтернативные условия.

«Поэтому так важно иметь свое постоянное помещение, куда смогут приходить люди и продолжать занятия, чтобы субкультура непрерывно развивалась. Чтобы осуществить эту мечту, ребята приложили максимум усилий. Здесь они все сделали сами: один выиграл грант, второй продал машину, в итоге смогли подготовить специализированный спортивный зал! Мы откроем его в конце января на ул. 79 Гвардейской дивизии. Это будет отчет общего дома томских воркаутовцев», - делится молодой человек.

Новый спортзал откроет двери для любителей воркаута. Фото предоставлено героем публикации

25 февраля Алексей, Иван и Антон собираются провести чемпионат России «Street Workout», он пройдет в ТРЦ «Лето». В планах также - общегородские соревнования ко Дню Победы. В них, как и в любых мероприятиях, организованных вдохновителями местного workout-движения, может участвовать любой желающий. Чтобы продемонстрировать свою силу и выносливость, нужно оставить заявку в сообществе «Motivation Streets (Workout Томск)» в соцсети «ВКонтакте». Там же можно получить совет тренера и уточнить адрес спортзала.

«Мы рады, что нужность того, что мы с таким интересом делаем, доказана востребованностью. Нас поддержали все – и партнеры, и власти, и, что самое главное, простые жители Томской области, которые, как и мы, увлечены этим любительским видом спорта. Мы ожидаем, что к началу 2024 года наше общее движение уже будет насчитывать минимум 400 человек. Давайте объединяться дальше, обмениваться опытом и вместе тренироваться, так интересней и эффективней!», - сказал Алексей.