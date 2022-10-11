"Ждать вспышки заболеваемости бессмысленно": томский врач-инфекционист рассказал о заболеваемости COVID-19 зимой в 2022 году

Врачи не советуют укреплять иммунитет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Томской области не стоит ждать очередной вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией зимой 2022 года. Об этом сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков журналисту "КП-Томск".

"Как показывает двухлетняя практика закончившейся первой стадии пандемии, заболеваемость ковидом не зависит от природной сезонности, а больше от степени накопления неиммунной прослойки в популяции", - сказал специалист.

Врач отметил, что не так давно была достаточно масштабная вспышка, хоть и амбулаторная. Поэтому ждать в ближайшие месяцы очередного подъема смысла нет. Он отметил, что в регионе будет держаться некий базовый уровень заболеваемости и не более того, скорее всего, в подавляющем большинстве, пациенты будут амбулаторными.

Эксперт также добавил, что томичам не нужно укреплять иммунитет какими-то медикаментозными препаратами.

"Можно дать базовые рекомендации: полноценное питание, возможно с использованием витаминов, пусть и синтетических, нормальных сон — минимум 7-8 часов и отсутствие стресса", - подытожил Поздняков.

Напомним, что по состоянию на 10 октября, в регионе было выявлено 271 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Помимо этого выяснилось, что в регионе скончались два человека из-за ковида.

Также ранее сообщалось, что силами томских городских поликлиник и больниц будут организованы мобильные бригады для вакцинации от COVID-19 и гриппа коллективов и предприятий города.

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