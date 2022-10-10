Более 40 изобретений получили золотые медали первого международного форума In’Hub

Автор фото: АНО «ТУР»

В Новосибирске завершил свою работу первый Международный форум изобретателей In’Hub. Экспозиция мероприятия собрала более 200 проектов от инноваторов со всей России, а также Казахстана, Беларуси, Египта, Ирана и других стран. В рамках форума 40 лучших работ отмечены золотыми медалями. Их обладатели – как опытные изобретатели, так и начинающие, и даже школьники.

Автор фото: АНО «ТУР»

Форум проходил на площадке МВК «Новосибирск-Экспоцентр» с 6 по 8 октября. Проект собрал изобретателей всех возрастов – самому молодому участнику In’Hub исполнилось всего 11 лет, самому опытному – 83 года. На открытии мероприятия губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил надежду, что форум даст новый виток развития диалогу между промышленностью, инвесторами и изобретателями.

«Мы стараемся поддерживать и развивать инновационный сектор экономики. Стараемся искать решения, направленные на преодоление барьера между исследованиями и их реальным воплощением. За последнее десятилетие мир очень сильно изменился, и сегодня исследованиями занимаются не только академические институты – но также региональные университеты, а зачастую и малые инновационные компании. Какие бы ни возникали трудности, сегодня, тем не менее, многие люди предлагают передовые идеи, изобретают что-то. А наша задача – помочь им успешно внедрять разработки в нашу жизнь», – сказал он.

Разработки, представленные на форуме, очень востребованы уже сейчас. А благодаря труду изобретателей, высокотехнологичный сектор российской экономики ждет устойчивый рост, что позволит реализовать множество инновационных импортозамещающих проектов.

«Новое время ставит перед нами новые задачи и вызовы, которые должны решаться. Наша компания является социально ответственным бизнесом, и потому мы охотно приняли участие в организации форума, который стал площадкой, позволяющей максимально оперативно организовать взаимодействие наших разработчиков, инвесторов, бизнеса и организаций для скорейшего внедрения инноваций в будущем», – подчеркнул директор департамента федеральных и региональных программ компании «Норникель» Михаил Кузнецов.

«Вы – самая важная часть нашего общества! То, что вы изобретаете сегодня, создает будущее. Без вас не было бы инноваций, не было бы развития. А если нет развития, тогда наступает стагнация: как экономическая, так и социальная. И общество откатывается назад», – обратился к участникам советник президента Международной федерации ассоциаций изобретателей IFIA Давид Таджи-Фаруки.

Гостей и участников форума ждала насыщенная деловая и образовательная программа. Так, в рамках In’Hub прошел питчинг, на котором изобретатели получили возможность представить свои идеи инвесторам и бизнес-ангелам. Экспертами выступили представители ведущих инвестиционных компаний и фондов России, а именно: «Восход VC», ATEM Capital, Phystech Ventures, Венчурный клуб «Синдикат», «Разведка боем», MTS Startup Hub, Фонд содействия инновациям (Фонд Бортника), Startech VC и Международный фонд технологических разработок (IFTD).

Отдельная питчинг-сессия прошла для студентов российских технических вузов и начинающих изобретателей, у которых еще нет патентов. Представленные проекты охватили широкий спектр направлений – в их числе были дроны-беспилотники, электродвигатели, устройства климатического контроля, проекты по повышению качества охраны труда на горнодобывающих предприятиях.

На главной сцене и других площадках In’Hub прошло множество лекций и увлекательных дискуссий. Пилот-испытатель тяговых протезов рук Илья Морковский поделился опытом путешествия на Северный полюс. Член-корреспондент РАН и доктор физико-математических наук Алексей Савватаев выступил с лекцией о математике для гуманитариев. А замдекана факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Дмитрий Виленский подробно рассказал, как можно замедлить процесс старения.

В рамках скаутинг-сессии «Охотники за эффективностью. Как корпоративные программы рационализаторства и изобретательства помогают повышать эффективность российских компаний?» эксперты компаний «Металлоинвест», «Норникель», ОДК, Kama Flow и GenerationS поделились опытом создания сообществ сотрудников для внедрения инноваций на предприятиях.

Помимо этого, на протяжении всего периода работы форума сотрудники «Норникеля» проводили собственную образовательную программу. На мини-лекциях участники могли узнать про технологии компьютерного зрения, технологический радар и повысить свою цифровую грамотность. В конце каждой лекции проводились увлекательные квиз-викторины по тематике, связанной с IT-технологиями.

На стенде компании все желающие могли поближе познакомиться с деятельностью промышленного гиганта, узнать о высоких технологиях в производстве. Участникам форума представилась возможность совершить виртуальное путешествие в шахту и примерить настоящий экзоскелет для ремонтных работ.

Изначально In’Hub задумывался, как точка пересечения интересов инвесторов, изобретателей и промышленных компаний. Все они, а также государственные органы, которые занимаются поддержкой стартапов и высокотехнологичного бизнеса, собрались на площадке новосибирского «Экспоцентра». Поэтому цели форума можно считать достигнутыми, подчеркнула директор департамента социальной политики компании «Норникель» Ирина Жуйкова.

«Поражают идеи участников! И очень важно, что изобретатели начали заключать партнерские соглашения друг с другом прямо на площадке форума. Например, стартап, который изобрёл антибактериальную упаковочную плёнку, подружился с разработчиками биоразлагаемой посуды. И готов поделиться инновационным составом, чтобы в итоге получилась антибактериальная биоразлагаемая посуда. И таких партнерств мы видим много», – поделилась она впечатлениями от форума.

Ирина Жуйкова отметила также, что упор во время деловой программы делался на патентном праве и вопросах о том, как нужно правильно защищать интеллектуальные права на свои изобретения.

Автор фото: АНО «ТУР»

На Международном форуме изобретателей In’Hub наградили лауреатов конкурса инновационных проектов. Компетентное жюри, состоящее из ученых, инвесторов и инновационых предпринимателей, выбрало победителей в двух номинациях: «Начинающие изобретатели» и «Опытные изобретатели». Всего золотые медали форума получили 40 человек, в том числе школьники. Завершился форум музыкальной лекцией с импровизациями от музыканта и экс-ведущего научно-популярной программы «Галилео» Александра Пушного.

In’Hub – комплекс мероприятий и платформа межотраслевого взаимодействия изобретателей, бизнеса и инвесторов для совместного развития технологий будущего и их внедрения в производство. Инициированный «Норникелем» проект создан при поддержке Минпромторга России. Форум предоставил изобретателям и инноваторам из более чем 20 стран возможность для хорошего бизнес-старта: они смогли познакомиться с представителями крупных компаний и инвесторами, а также обменяться опытом.