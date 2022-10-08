Отопление, частичная мобилизация и ремонт крыши Гордумы: главные события в Томске за неделю

Рассказываем о главных событиях в Томске за прошедшую неделю. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В нашей еженедельной сводке за 3-7 октября предлагаем ознакомиться с основными событиями, которые произошли в Томской области за неделю. В городе продолжили подключать отопление, томские депутаты попросили у мэрии денег на ремонт крыши Гордумы, а в пятницу прошел прием для членов семей мобилизованных.

Понедельник, 3 октября

Власти Томской области подготовили проект бюджета региона на 2023 год. С текстом документа и прогнозом социально-экономического развития региона в 2023-2025 гг. уже можно ознакомиться на сайте Законодательной Думы.

В понедельник не открылся сайт военного комиссариата Томской области и не работал больше суток. К субботе, как удостоверился корреспондент "КП-Томск", технические специалисты восстановили доступ к сайту.

Житель Томска хотел вызволить свою подругу из СИЗО за взятку в 2 миллиона рублей. При попытке дать первую часть суммы сотруднику органов его задержали. Теперь романтик сядет сам на четыре года.

В районе поселка Спутник под Томском произошло лобовое столкновение микроавтобуса Toyota и автомобиля УАЗ. Водителя отечественного авто с травмами доставили в больницу.

Вторник, 4 октября

В пожаре в переулке Дорожном, 36а рано утром во вторник погиб 44-летний мужчина. Предварительной причиной пожара спасатели назвали неосторожное обращение с огнем при курении. А одного из пожарных, участвовавших в тушении, сбила пенсионерка на "Ладе". Мужчина получил травмы.

Житель Томска Алексей рассказал "КП-Томск", как ему пришла повестка по ошибке: мужчина никогда не призывался на срочную службу и не имеет боевого опыта.

Томичи приняли участие в восстановлении наличников дома по улице Никитина, 15. В течение трех дней все желающие могли присоединиться к работам в мастерских ТГАСУ.

На портале Объясняем.рф сообщили, что призванные по частичной мобилизации томичи могут остаться владельцами своего бизнеса. Соответствующее решение было принято в рамках совещания вице-премьера Андрея Белоуса с представителями федеральных органов исполнительной власти и бизнеса.

На улице Советской, 8а вечером вторника загорелся старинный дом из списка памятников деревянного зодчества. Спасатели вывели из горящего здания двух человек.

Среда, 5 октября

Губернатор Томской области Владимир Мазур раскритиковал заваливших отопительный сезон специалистов и не исключил, что в 2023 году подготовкой к зиме будут заниматься другие люди.

Томские власти сдали в аренду по программе "Дом за рубль" знаменитый дом Игуменьи по адресу Студенческий городок, 7, и еще три памятника деревянного зодчества. Предприниматели восстановят их за свой счет в обмен на право аренды на 49 лет с платой 1 рубль в год.

Директор томской фирмы скрыл от властей 34 миллиона рублей, которые должны были пойти на уплату долгов. Всего по налогам, сборам и страховым взносам компания задолжала 51 миллион рублей.

Томские депутаты решили попросить у городских властей денег на ремонт здания Думы. В доме Голованова по адресу проспект Ленина, 105 находиться не вполне безопасно: здание изношено на 70%, особенно сильно в ремонте нуждается кровля.

В администрации Томской области упразднили должность заместителя губернатора по промышленной политике. Курируемые департаменты распределили по другим заместителям.

Четверг, 6 октября

В ночь на 6 октября в Советском районе Томска произошел пожар в одной из квартир жилого дома на улице Алтайская, 159. Из-за сильного задымления спасатели вывели из дома 64 человека.

Губернатор Томской области Владимир Мазур призвал чиновников региона перечислять часть зарплаты на экипировку мобилизованных жителей. Глава региона пообещал вдохновить их личным примером и ежемесячно жертвовать собственные средства общественникам.

В ходе встречи с финалистами конкурса "Учитель года" Владимир Путин назвал дополнительные категории учащихся, которых не призовут в рамках частичной мобилизации.

Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" вместе с полицией нашли тело томички, пропавшей без вести 6 августа, а также ее убийцу. На 43-летнего жителя Томска заведено уголовное дело.

В течение недели городские службы продолжали подключать дома томичей к отоплению: во вторник без тепла оставались 90 домов, а в четверг — уже 56.

Тем временем жительница Томска Людмила рассказала, как спасалась от холода при помощи обогревателя и валенок.

Пятница, 7 октября

В пятницу с вокзала "Томск-2" отправилась первая в этом месяце группа мобилизованных жителей региона. Предыдущая отправка состоялась 30 сентября.

В Томском Госюрбюро в пятницу прошел открытый прием членов семей мобилизованных. Замначальника бюро Иван Вознюк рассказал на открытом приеме, куда члены семей военнослужащих и мобилизованных могут обратиться с жалобами, если считают, что нарушены права их мобилизованных детей или родственников. На приеме присутствовали около 40 человек, включая многодетную мать Анастасию, которая пытается добиться отсрочки для своего мужа.

Томские органы опеки начали поиски приемной семьи для шестерых детей, четырех мальчиков и двух девочек, сообщила журналисту "КП-Томск" замглавы Шегарского района по социальной сфере Татьяна Зверева. Их родители погибли в пожаре в селе Баткат. Ранее на этой неделе последнего остававшегося в больнице ребенка выписали.

Экс-главу департамента финансово-ресурсного обеспечения Томской администрации, подозреваемого в растрате 9 миллионов рублей из областного бюджета, отправили под домашний арест на 2 месяца. По открытым источникам известно, что с 2002 по 2022 год эту должность занимал Александр Шатович.