Юные участники In’Hub показали свои изобретения губернатору Новосибирской области

Фото: АНО "ТУР"

Одна из целей Международного форума инноваторов In’Hub, который проходит в городе на этой неделе, – популяризация идей инженерного творчества среди молодежи. На выставке изобретений и технологий представлено 30 школьных проектов. С их авторами пообщался губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«На выставке представлен широкий спектр изобретений. Они актуальны не только для Новосибирска, но и для многих городов. У некоторых юных изобретателей практически бизнес-план составлен», – отметил глава региона.

Андрею Травникову показали устройство радиообнаружения «Подснежник», разработанное школьником Артемом Кругловым. Комплекс состоит из передатчика, который можно установить в личный автомобиль, и приемника, которым оборудуются грейдеры. Если зимой водитель застрянет на трассе, оператор дорожной техники сможет его обнаружить даже под большим слоем снега и не повредит авто. Это также позволит быстрее приходить на помощь в экстренной ситуации.

Ученики пермской политехнической школы «Фотоника» представили проект «Легкие дома». Это бытовой очиститель и увлажнитель воздуха с биофильтром из мха. Во время работы оборудования вентиляторы прогоняют комнатный воздух через устройство с ультразвуковой мембраной, за счет чего тот очищается и насыщается влагой.

Георгий Герасименко – участник форума. Фото: АНО "ТУР"

Еще одна разработка юных изобретателей – робот-уборщик Turbotrack. Гусеничное самоходное шасси оборудовано креплениями под разные виды инструмента: от метлы до отвала. А благодаря вакуумной установке робот может выполнять функции пылесоса. Он ориентируется в пространстве с помощью системы компьютерного зрения на основе LIDAR. Основное назначение робота — уборка дворов и улиц.

Первый Международный форум инноваторов In’Hub проходит на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 8 по 6 октября. Форум собрал работы более двухсот изобретателей со всей России и стран СНГ. Самому молодому участнику In’Hub исполнилось всего 11 лет, самому опытному – 83 года. Сегодня жюри объявит результаты одноименного конкурса изобретений и технологий, который проходит в рамках проекта. Новосибирские разработчики также участвуют, всего местными инноваторами заявлено несколько десятков проектов: антимикронаушник «У.М.», перчатки с подогревом, ноосферное предприятие, лавочка-зарядка, автоматизированная распределенная система передачи данных «Интеграл», медицинский тренажер для развития двигательных функций конечностей и другие.