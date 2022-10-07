В стоматологической клинике Демократ рассказали об установке брекет-систем

Брекеты – это слаженная система замочков (самих брекетов, которые выступают в роли опорных точек на поверхности зубов) и специальных термоактивных дуг (которые выполняют саму функцию перемещения зубов под температурой нашего организма). Только мы вставляем дугу в брекеты, как она начинает активно работать – «тянуть зубы за брекеты», тем самым придавая им новое положение. Но самое главное, конечно же, в этой системе – это стоматолог-ортодонт, который перед фиксацией проводит тщательную диагностику для составления индивидуального плана лечения и определения всех сил и ожидаемых возможных эффектов лечения зубо-челюстной системы.

Об установке брекет-систем в стоматологической клинике Demokrat расскажет ведущий ортодонт, член Международной Академии Элайнеров (IACA) Абрамова Елена Дмитриевна.

Виды брекетов подразделяются на два основных типа брекет-систем. Принципиальное различие заключается в способе установки:

• Вестибулярные - фиксируются на наружной поверхности зубов;

• Лингвальные - фиксируются на внутренней поверхности зубов.

Самый главный (и, пожалуй, единственный) плюс лингвальных брекетов – это то, что при разговоре они незаметны. Минусов здесь гораздо больше: нарушение дикции, постоянные ссадины языка и еще большее затруднение проведения гигиены полости рта.

Внешние (вестибулярные) брекеты имеют ряд преимуществ в сравнении с ними:

• Можно исправить любую патологию;

• При правильной установке, брекеты не мешают разговаривать и есть;

• Современные брекет-системы эстетичны и не привлекают к себе особого внимания;

• Дикция не меняется;

• Удобное осуществление процесса гигиены полости рта.

Если же Вам хочется, чтобы Ваше ортодонтическое лечение прошло более незаметно для окружающих, то стоит рассмотреть и обсудить с Вашим ортодонтом вариант исправления прикуса с помощью специальных невидимых капп – элайнеров.

Они состоят из гипоаллергенного пластикового материала и почти незаметны на зубах. Многие стоматологи считают, что за ними будущее ортодонтии. Еще до начала лечения на виртуальной 3D-модели — индивидуальном 3D плане лечения (мультипликационном ролике) — пациент может увидеть все моменты перемещения зубов и конечный результат.

Также брекеты подразделяются (по материалу изготовления) на традиционные (металлические) и эстетические (керамические или сапфировые). В нашей клинике мы отдали предпочтение керамическим самолигирующим брекетам, так как сапфировые брекет-системы очень хрупкие при эксплуатации.

И, конечно же, можно комбинировать эти 2 вида брекетов между собой, например, на зубы верхней челюсти установить керамические брекеты, а на нижнюю челюсть-металлические. Всё обговаривается индивидуально с лечащим врачом на первичной консультации.

Подготовка к установке брекетов

Установка брекетов проходит в несколько этапов. Подготовительный этап не менее важен, чем остальные. После первичной консультации, диагностики и составления плана лечения, проводится полная санация полости рта. В зависимости от состояния зубов, это может быть лишь профессиональная чистка, или же полномасштабное лечение с устранением всех очагов воспаления и кариозных полостей. Удаление зубов мудрости по показаниям. Возможно, покрытие сильно разрушенных зубов временными коронками на время ортодонтического лечения.

Правила ухода за полостью рта при ношении брекетов

Чтобы лечение принесло ожидаемый результат, а состояние зубов, после снятия брекет- системы или элайнеров, не стало разочарованием, необходимо соблюдать ряд правил. Среди них - индивидуальные рекомендации, связанные с особенностями каждого пациента, а также обязательные требования:

• Глобальные чистки зубов приходятся на утреннее время и перед ночным сном. В идеале –еще и после каждого перекуса во время дня.

• Помимо зубной пасты, необходимо использовать средства для полоскания.

• Элементы брекет-систем нужно чистить с помощью специальной щетки с v-образным вырезом, межзубных ёршиков, при желании – ирригатор станет также отличным дополнением.

• Зубная нить является неотъемлемым элементом ухода во время лечения.

Лечение проводится под постоянным контролем ортодонта, доктор должен оценивать промежуточные результаты, регулировать элементы, дать новые рекомендации. Если в процессе осмотра выяснится, что домашней гигиены недостаточно, доктор посоветует провести профессиональную чистку у гигиениста. Обычно рекомендуется посещать гигиениста 1 раз в 3-4 месяца, ортодонта – каждый месяц или чуть реже-в зависимости от плана лечения и выбранной брекет-системы.

Снятие брекетов

В зависимости от сложности ситуации, период ношения брекетов длится от одного года до двух-трех лет. Время, когда их пора снимать, может определить только ортодонт.

Чтобы избежать рецидива в виде смещения зубов на прежние места, после снятия брекетов необходимо носить несъемные проволочные ретейнеры (на внутренней поверхности однокорневых зубов) и съемные каппы в ночной период в течение первых полутора лет. В первом случае – это специальные дуги, закрепляемые на внутренней поверхности зубов с помощью специального клея, во втором – съемные прозрачные каппы, которые необходимо носить от 12 до 20 часов в сутки. (в зависимости от исходной клинической ситуации).

Расчет стоимости

Стоимость постановки брекетов в нашей клиники, с учетом осенних акций (- 20%), от 37 000 рублей. Дополнительно в акцию входит панорамный снимок и составление плана лечения.

Наша клиника находится по адресу г. Томск, ул. Розы Люксембург 19 (остановка "пер.1905 года").

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Будем рады видеть Вас с нашей клинике! Здоровья Вам и благополучия!

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