Мудрые люди отдыхают осенью: как бархатный сезон в Белокурихе помогает победить сезонный авитаминоз

Научные исследования последних лет выявили, что проблемой россиян является гиповитаминоз —низкое содержание в организме одного или нескольких витаминов. Обостряется это состояние осенью.

Медицинская норма и симптомы

Специалисты называют осенний авитаминоз нормальной реакцией организма на уменьшение светового дня, похолодание, сырость и ветер, а также отсутствие достаточного количества ультрафиолета, который был в доступе летом.

Отмечается, что у авитаминоза есть своим симптомы: слабость, сонливость, апатия; выпадение волос выше ежедневной нормы; парестезия в мышцах; головокружения; потеря равновесия.

Как утверждают медики, с этим можно и нужно бороться. Оптимальный выход – это поездка в санаторий. Рекомендуем присмотреться к здравнице Центросоюза РФ.

Полувековой опыт в сочетании с красотами Алтая

Санаторий Центросоюза РФ расположен в самом сердце города - курорта федерального значения Белокуриха. Эта здравница более полувека специализируется на диагностике, профилактике и лечении многих заболеваний. В арсенале – собственная клинико-диагностическая лаборатория.

Живописать окрестности санатория можно бесконечно. Они, как приятный бонус к высококлассному лечению. Истинная жемчужина лечебницы – большой плавательный бассейн с термальным комплексом, гармонично вписанный в окружающее пространство.

Панты марала, как панацея

В санатории Центросоюза РФ практикуют пантолечение, ведь именно Алтайский край является ареалом обитания знаменитого сибирского марала.

Пантолечение является одним из методов профилактики преждевременного старения, укрепления иммунной системы, восстановления нервной системы, выведения шлаков из организма, а также мощным природным средством по борьбе с радикулитом, болезнями суставов, атеросклерозом, физической и половой слабостью и болезнями сердца*.

На территории курорта федерального значения Белокуриха в рамках реализации Соглашения о стратегическом партнерстве между Правительством Алтайского края и Федеральным медико-биологическим агентством был создан Алтайский научно-исследовательский институт курортной медицины и лечебно-оздоровительного туризма (филиал ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический центр» ФМБА России).

Директором института является Сергей Иванович Кудрявский – доктор медицинских наук, профессор, главный специалист по санаторно-курортной деятельности в Алтайском крае и Республике Алтай, генеральный директор санатория Центросоюза РФ в г. Белокуриха.

Сергей Иванович в течение последних 30 лет совместно с другими авторами активно разрабатывает и клинически исследует продукты на основе субстанций из продукции пантового оленеводства. Сочетание этого ценного природного сырья и традиционных методик оздоровления с современным производством позволило максимально раскрыть его потенциал.

Санаторий Центросоюза РФ в г. Белокуриха является клинической базой Алтайского научно-исследовательского института курортной медицины и лечебно-оздоровительного туризма, сфера научной деятельности Алтайского НИИ значительно расширилась в области пантолечения за счет внедрения новых методик, разработанных на базе санатория.

Перечень процедур, применяемых в санатории Центросоюза РФ на основе пантового сырья

Микроклизма с пантовым отваром

Фитобочка с пантовым сырьем

Ванна с отваром пантового сырья

Пантовая ванна для стоп

Электрофорез с пантовым отваром

Массаж с пантовым отваром

Компресс с отваром пантового сырья

Косметическая маска с отваром пантового сырья

Косметическая аппликация на кожу кистей рук с отваром пантового сырья

Общее влажное укутывание с пантовым отваром

Ингаляция с пантовым отваром

Расположение здравницы Ценросоюза РФ

Алтайский край

Город Белокуриха

Улица Славского, 45

Официальный сайт: centrosouz.ru

*Необходима консультация специалиста.