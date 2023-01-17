В ходе реновации Норильска «Норникель» тестирует новые технологии

Инновационные решения используются на первых объектах, которые запущены по программе реновации Норильска. Новые технологии помогут повысить скорость и эффективность процессов в строительстве.

Одна из наиболее перспективных технологий — аналитика на базе лазерного сканирования для цифрового контроля строительно-монтажных работ. Она позволяет в автоматическом режиме выявлять отклонения строящегося объекта от исходной 3D-модели. Сама технология мониторинга на базе лазерного сканирования работает с облаком точек и встроенными в него 360-панорамами — их получают с помощью наземных LiDAR-сканеров. Получаемая аналитика используется в качестве дополнительного инструмента контроля строительно-монтажных работ. Для точной аналитики лазерное сканирование производится на каждом этапе строительства.

«Мы используем высокоточный сканер, который работает по технологии LiDAR. Лазерные лучи через систему внутренних зеркал попадают на поверхность реальных объектов в поле зрения сканера. Для каждой точки на поверхности, куда дотянулся луч, записываются координаты по трем осям, реальный цвет и интенсивность. За одну секунду сканер производит от 100 тысяч измерений. Всего на съемку строительной площадки уходит один день», — рассказал главный менеджер по направлению «Технологии в строительстве и промышленном производстве» департамента инновационного развития ООО «Норникель Спутник» Сергей Колесников.

Полученное «облако точек» привязывается к геодезическим координатам строительной площадки. После к работе приступает искусственный интеллект: алгоритмы машинного обучения очищают облако точек от шумов и посторонних предметов на площадке, сопоставляют его с исходной 3D-моделью объекта и отражают с помощью цветовой кодировки, какие элементы построены или не построены и какие геометрические отклонения есть по факту у уже построенных элементов.

По итогам анализа формируется отчет по ключевым отклонениям, который используется для обсуждения статуса проекта, анализа качества работ стройконтролем и приемки работ подрядчика заказчиком.

Применение технологии лазерной аналитики позволяет сократить срок строительства благодаря своевременной идентификации отклонений, а также оптимизировать бюджет за счет комплексной проверки выполненных работ.

По словам Сергея Колесникова, в прошлом году технология была протестирована на строительстве храмового комплекса в Талнахе, где хорошо себя зарекомендовала. Сейчас она используется на строительстве двух жилых девятиэтажных домов, которые возводятся совместно компанией и администрацией Норильска.

В планах департамента инновационного развития — отработать технологии аналитики на базе лазерного сканирования наряду с другими инновационными продуктами. Среди них платформа управления строительством, которая позволяет создать среду общих данных для управления и отслеживания хода проектно-изыскательских и строительных работ (ведение общего журнала работ в цифровом виде, проведение проверок цифровых информационных моделей на нормативные и геометрические коллизии, согласование документации и строительных решений) и видеоаналитика на базе машинного зрения, позволяющая повысить безопасность ведения строительных работ. Впоследствии эти перспективные технологии планируется использовать на промышленных проектах «Норникеля», а также предложить их российскому рынку.