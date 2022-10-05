Жители Новосибирска смогут воспользоваться бесплатными шаттлами для посещения Международного форума инноваторов IN’HUB

Фото: предоставлено АНО «ТУР»

Новосибирск примет главное событие года в сфере изобретательства. 7-8 октября на площадке «Новосибирск Экспоцентр» состоится Международный форум инноваторов IN’HUB. Организатором выступает Минпромторг России при поддержке Правительства Новосибирской области и компании «Норникель».

Откроет деловую программу 7 октября пленарное заседание «Трансформация научного инновационного ландшафта в России: сколько изобретателей нужно российской экономике?». В этот день более 60 спикеров от институтов развития, научных структур и бизнеса поделятся своим видением развития изобретательства не только в России, но и в мире. Глава компании «Моторика» Илья Чех расскажет о людях-киборгах, известный промышленный дизайнер Владимир Пирожков выступит с лекцией «Изобретая будущее: мыслить глобально — делать локально», инвесторы подскажут, как сделать проект коммерчески успешным. Кроме того, пройдет ряд встреч по охране интеллектуальной собственности и патентной деятельности.

8 октября – насыщенная интерактивная и образовательная программа: мастер-классы по робототехнике и апсайклингу, беседы с учеными про вечную молодость и математику для гуманитариев. В этот же день станут известны имена лучших инноваторов – состоится церемония награждения победителей Конкурса изобретений и технологий IN’HUB. Кстати, ее проведет выпускник физического факультета Новосибирского госуниверситета, ведущии научно-популярных программ Александр Пушнои .

Стать свидетелями события могут все, кому близка тема инноваций и инженерного творчества. Организаторы предусмотрели бесплатные шаттлы от м. «Площадь Карла Маркса» (выход №2) по следующему графику:

«Ст. метро Площадь Карла Маркса» — «МВК Новосибирск Экспоцентр»:

7 октября в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00.

8 октября в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00ю

«МВК Новосибирск Экспоцентр» — «ст. метро Площадь Карла Маркса»:

7 октября в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00

8 октября в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00

Предварительная регистрация на мероприятия и полная программа – на www.in-hub.ru. Для тех, кто не сможет посетить форум лично, предусмотрена онлайн-трансляция на главной странице сайта.