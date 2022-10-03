Как школьница готовится к взрослому фестивалю изобретателей

Фото: из личного архива Алены Белимовой предоставлено АНО ТУР

6-8 октября в Экспоцентре пройдет Международный форум инноваторов IN’HUB, организованный Министерством промышленности и торговли России при поддержке Правительства Новосибирской области и компании «Норникель». Участниками события станут изобретатели, чьи работы вошли в 200 лучших по версии экспертного совета Конкурса изобретений и технологий IN’HUB. Заявить о своих проектах получили возможность и школьники. Среди участников – одиннадцатиклассница из Читы Алена Белимова. В преддверии Форума юный техник поделилась своими ожиданиями и планами:

- Я участник «Лиги изобретателей» IMAKE с 2019 года. За это время я выработала несколько лайфхаков для повышения собственной эффективности в качестве юного изобретателя. И сейчас, готовясь к выставке на Международном форуме инноваторов In’Hub, хочу поделиться ими. Возможно, они помогут моим будущим научным партнерам.

Мы — первое по-настоящему технологическое поколение. Дети знают, как включить видео на планшете еще до того, как научатся говорить, ребята постарше лучше своих родителей разбираются в новейших смартфонах. В школе, когда уже появляется основа знаний, понимание, как устроен мир, начинает формироваться характер, зарождается в личности будущий изобретатель.

«Тряпстир» и не только

Примерно так случилось и со мной. Мой папа — инженер-конструктор. Он любит свою работу и передал мне стремление к знаниям и созданию нового.

В прошлом году на финале конкурса изобретателей IMAKE я представила идею динамометрического стенда для тестирования тяговых характеристик твердотопливных ракетных двигателей в ракетомоделировании.

В этом году я разработала «Тряпстир». Это устройство для стирки тряпок, как понятно из названия, но без соприкосновения рук с водой. Я придумала его, когда хотела облегчить работу нашей учительнице математики — ей приходится много писать на доске и часто мыть тряпку, а частый контакт с мелованной водой не желателен для кожи.

«Тряпстир» представляет собой силиконовую трубу с крышкой и устройством для слива. Кладешь тряпку, наливаешь немного воды с моющим средством и трясешь. Благодаря мягким стенкам тряпка легко выжимается, а вода стекает по сливу. Устройство универсально — можно мыть, например, тряпку для уборки автомобиля, — и экологично, потому что расходует небольшое количество воды.

Поддержка нужна изобретателю в любом возрасте

Как можно поддержать юного ученого в его стремлениях посвятить жизнь науке? Все начинается в семье, как и в моем случае. Стремление к науке и интерес к технике родители воспитывали во мне с раннего детства. Потом — книги, кино, профильные кружки — все, что может не только вдохновить, но и дать возможность для получения знаний и конструкторского опыта. Есть несколько общих советов:

Все это поможет ребенку сформировать и визуализировать свою идею, начать путь ее реализации.

Защита проекта — только начало

Представление проекта — всегда волнительный и тревожный период. Есть крупные мероприятия, где вне зависимости от возраста и этапа разработки ученый и инженер могут найти разноуровневую поддержку. Например, выставка Международного форума инноваторов In’Hub. Она пройдет 6–8 октября в Новосибирске. Изобретатели со всей страны представят экспертам свои проекты.

Конечно, некоторые проекты презентуются еще в стадии «зародыша», только как идея. Важно учитывать, что перед тем, как отнести свою идею другим ученым, ее нужно запатентовать. Именно с этой целью на форум отправляюсь я. Надеюсь, эксперты по патентному праву помогут юному изобретателю со всеми тонкостями бюрократических дел. После можно будет отправляться даже на поиск инвестора, чтобы создавать продукт и масштабировать изобретение.