Томский бизнес могут освободить от плановых проверок в 2023 году

Освобожденные от проверок категории предприятий назвало Правительство РФ Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство РФ объявило о моратории на плановые проверки предприятий и организаций, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, сообщает официальный сайт Правительства. Постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Проверки не будут проводить до конца 2023 года.

Помимо указанных категорий, проверки также продолжат проводить на опасных производственных объектах 2 класса и гидротехнических сооружениях 2 класса. Таким образом, от проверок освободят большую часть предприятий малого и среднего бизнеса.

По статистике Федеральной налоговой службы, на 10 сентября 2022 года в Едином реестре субъектом малого и среднего предпринимательства содержались 16 457 юридических лиц и 22 128 индивидуальных предпринимателей из Томской области.

Напомним, что до конца 2022 года в России действует мораторий на плановые и внеплановые проверки. В Правительстве уточнили, что постановление дает возможность бизнесу устранить нарушения до плановой проверки и попросить надзорные органы о проведении профилактического визита, по итогам которого нет штрафов и наказаний.