Оперативное предупреждение: в Томске 3 и 4 октября ожидается накопление вредных веществ в атмосфере

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В Томске сегодня и завтра, 3-4 октября, ожидается накопление вредных веществ в атмосфере. Об этом сообщают специалисты на сайте регионального гидрометцентра.

"С 16.00 часов 03.10 до 16.00 часов 04.10 ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере Томска", - говорится на сайте.

Синоптики уточнили, что ожидаются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) – 1 степени опасности.

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