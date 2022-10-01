«Комсомолка» рассказывает о громких происшествиях за прошедшую неделю

Мы собрали самые громкие события Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

"КП-Томск" решила завести новую традицию - каждые выходные мы подводим итоги, рассказывая о самых громких событиях недели. По субботам публикуем сводки, по которым наши читатели могут составить общую картину недели.

Понедельник, 26 сентября

Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области рассказала подробности пожара в двухквартирном жилом доме в селе Баткат, который произошел в ночь с 23 на 24 сентября. В доме проживала многодетная семья. В результате пожара: квартира № 1: обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, прогорело и частично обрушилось потолочное перекрытие. Обгорели стены внутри и снаружи дома. Сгорела дощатая веранда. Квартира № 2: обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши.

С вокзала Томск-2 отправят первую группу мужчин, которых призвали в связи с частичной мобилизацией.

Жителю Александровского района Томской области предъявлено обвинение в незаконном вылове ценной рыбы. Мужчина с воды выловил 23 экземпляра стерляди, установив в местах нереста на участке реки Обь три рыболовных ловушки.

Вторник, 27 сентября

С 27 сентября дети из семей жителей Томска, призванных в рамках частичной мобилизации, смогут рассчитывать на приоритетное предоставление места в детсадах.

Томский политехнический университет переведет на бесплатное обучение студентов, чьи родители были призваны по частичной мобилизации. Кроме того, университет принял решение о единовременной выплате своим мобилизованным сотрудникам. Сумма выплаты не уточняется.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ уточнило перечень направлений подготовки специалистов IT-компаний, которым рекомендовано освобождение от мероприятий частичной мобилизации. В новом списке, составленном на основании предложений отрасли, содержится уже 195 направлений подготовки по программам высшего образования. В нем уже содержатся многие непрофильные специальности, такие как психология, лингвистика, социология и даже звукорежиссура.

До 12 октября гражданам других государств нужно покинуть территорию страны, если они вовремя не предоставят документы о законном пребывании на территории Российской Федерации.

Лесозаготовитель из Асиновского района Томской области выплатил долг по налоговым платежам на сумму 2,7 миллиона рублей и 200 тысяч исполнительского сбора после ареста его автомобиля.

Среда, 28 сентября

В Томской области появится пакет мер социальной поддержки членам семей граждан, мобилизованных в ряды Вооруженных Сил РФ.

Обладминистрация сообщает о проведении благотворительной акции "Носки солдатам". В ней могут принять участие все желающие жители региона. Все шерстяные носки направят в воинские подразделения зон СВО.

Жители Томской области, кого коснулась частичная мобилизация, могут посетить своего члена семьи в части, если командир даст такое разрешение.

Семьи мобилизованных томичей смогут задать свои вопросы по горячей линии, открытой мэрией Томска.

Ситуация с заболеваемостью СОVID-19 в Томской области стабилизировалась. Алена Левко, заместитель губернатора Томской области по социальной политике сообщила детали распространения инфекции в регионе.

Четверг, 29 сентября

Кабинет бесплатной медико-психологической помощи участникам специальной военной операции и их семьям открылся в Октябрьском районе Томска.

Во вторник вечером, 27 сентября, неизвестный угрожал ножом пенсионеру. Нападавшего обезвредили прохожие, в отношении него завели уголовное дело.

В авторитетном медицинском журнале The Lancet опубликовали масштабное исследование рисков потребления алкоголя для населения планеты. Алкоголь в малых дозах и в части возрастных групп может оказывать положительное воздействие на здоровье.

В Томске местные жители предупреждают друг друга о продаже некачественного картофеля в интернете. Горожане жалуются, что картофель, который они покупают, начинает сгнивать через несколько дней.

Пресс-служба мэрии Томска сообщает об открытии нескольких пунктов приема вещей для мобилизованных жителей города.

Пятница, 30 сентября

В переулке Музыкальный подрядчик завершил работы по благоустройству одноименного сквера. Установлены детские игровые площадки и зоны для занятия спортом.

Трамвайно-троллейбусное управление Томска оценило износ трамваев города в 90%, троллейбусов — в 100%.

Томский ученый из НИИ онкологии создал эндопротез плечевого сустава. Такой протез печатают на 3D-принтере индивидуально для каждого пациента.

В пятницу, 30 сентября, пятая по счету группа мобилизованных отправилась с перрона Томск-2. Корреспондент «КП-Томск» на месте событий пообщался с призывниками и с их семьями.

Мобилизованный житель Томска должен будет прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя после поступления на службу. Если гражданин имеет статус индивидуального предпринимателя или самозанятого, то при поступлении на службу, он обязан прекратить деятельность в качестве ИП.

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