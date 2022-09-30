В Новосибирске назовут имена лучших изобретателей России и СНГ

Конкурс стартовал в апреле 2022 года, за несколько месяцев в адрес организаторов поступило более 1200 заявок. Фото: АНО «ТУР»

На следующей неделе в Экспоцентре пройдет Международный форум инноваторов IN’HUB, организованный Минпромторгом России при поддержке Правительства Новосибирской области и компании «Норникель». Участниками события станут изобретатели, чьи работы вошли в 200 лучших по версии экспертного совета Конкурса изобретений и технологий IN’HUB.

Конкурс стартовал в апреле 2022 года, за несколько месяцев в адрес организаторов поступило более 1200 заявок. Инноваторы представят проекты в сфере медицины, энергетики, экологии, цифровых технологий и по другим направлениям.

В конкурсе изобретений участвуют представители Новосибирска. Среди проектов местных разработчиков: антимикронаушник «У.М.», перчатки с подогревом, ноосферное предприятие, лавочка-зарядка, автоматизированная распределенная система передачи данных «Интеграл», медицинский тренажер для развития двигательных функций конечностей, 3D-принтер Neuron. Всего жители Новосибирска представят несколько десятков проектов.

Победители будут определены прямо на площадке Форума. Для этого международное жюри проведет независимую оценку работ конкурсантов, представленных на выставочной экспозиции. Лучшие проекты будут включены в каталог «Маркетплейс идей и технологий IN’HUB», а их авторы примут участие в питчинге идей перед инвесторами и инвестиционными фондами.

Имена победителей назовут 8 октября. Церемонию награждения проведет выпускник физического факультета Новосибирского госуниверситета, ведущии научно-популярных программ Александр Пушнои . Посмотреть трансляцию подведения итогов конкурса можно будет на сайте Форума.

Кроме того, для горожан в этот день предусмотрена открытая интерактивно-образовательная программа, популяризирующая идеи мейкерства и рационализаторства. Начиная с 10 часов состоится серия лекций и мастер-классов. Ознакомиться с программой можно на сайте www.in-hub.ru