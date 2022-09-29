В школах Томской области могут ввести в программу историю спецоперации на Украине

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В Томской области в школах могут ввести в программу историю спецоперации на Украине. Региональный департамент образования ответил на официальный запрос журналистам "КП-Томск".

Уточним, что 12 сентября на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован приказ Минпросвещения, который вносит изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.

"По учебному предмету "История" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать <…> понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России)", - говорится в документе.

После ознакомления с документом, журналист "КП-Томск" отравил запрос в департамент образования Томской области с вопросом о том, будут ли внесены данные изменения в школах региона.

"Введение обновленного Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования планируется с 01.09.2023 года", - говорится в ответе на запрос.