Изобретатели со всей России представят свои разработки в Новосибирске

Фото: АНО «ТУР»

Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Правительства Новосибирской области и компании «Норникель».

Участниками станут изобретатели со всей России, а также стран СНГ, чьи работы вошли в 200 лучших по версии экспертного совета Конкурса изобретений и технологий IN’HUB. Конкурс стартовал в апреле 2022 года, за несколько месяцев в адрес организаторов поступило более 1200 заявок в двух треках: для опытных изобретателей, имеющих патент, и для начинающих авторов инноваций, куда вошли и школьные проекты. Победители будут определены прямо на площадках Форума. Для этого международное жюри проведет независимую оценку работ конкурсантов, представленных на выставочной экспозиции.

7 октября посетителей ждет насыщенная деловая программа. Более 60 спикеров от институтов развития, научных организаций и бизнеса на 10 площадках в течение дня поделятся своим видением развития изобретательства не только в России, но и в мире. Откроет деловую программу расширенное пленарное заседание «Трансформация научного инновационного ландшафта: Сколько изобретателей нужно российской экономике?».

8 октября – день, открытый для посещения горожан всех возрастов. С 10.00 до 16.00 в Экспоцентре пройдет насыщенная интерактивная образовательная и развлекательная программа: большие и маленькие конструкторы, логические соревнования, обучение приемам ТРИЗ, мастер-классы по робототехнике от новосибирских и иногородних организаций. Гостей познакомят с технологиями будущего, которые уже входят в нашу повседневную жизнь.

Вход на мероприятия 8 октября свободный. Для участия в программе 7 октября необходима регистрация на www.in-hub.ru (открыта до 6 октября).

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