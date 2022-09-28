Осенние акции проходят в стоматологической клинике Демократ в Томске

Весной этого года в Томске открылась новая стоматологическая клиника Федеральной сети стоматологических клиник «Demokrat». Это одна из крупнейших сетей стоматологических клиник в России и в странах СНГ. Стоматология расположена на красной линии в центре города по адресу: ул. Розы Люксембург 19, остановка "пер.1905 года".

Клиника работает на новом и качественном оборудовании, что позволяет проводить лечение повышенной сложности и оказывает полный комплекс стоматологических услуг для взрослого населения.

В настоящий момент, до конца октября, действуют ОСЕННИЕ АКЦИИ – СКИДКА 20% на установку имплантов.

На сегодня это самый прогрессивный метод протезирования.

Разнообразные способы имплантации зубов позволяют подобрать идеальный вариант для каждого пациента.

Тем, кто не хочет долго ждать и у кого нет противопоказаний, стоматологи предлагают одноэтапную имплантацию с немедленной нагрузкой. Особенность метода в том, что временный протез и имплант фиксируются за один прием. В десне делается лишь небольшой надрез. Временную коронку меняют на постоянную через 3 – 5 месяцев. За это время зубной имплант окончательно приживается.

Двухэтапная имплантация проверена временем. Операция занимает больше времени, но риск осложнений минимальный – врач хорошо видит то, что оперирует, за счет надреза десны и откидывания ее лоскута. Абатмент и коронка устанавливаются через полгода после приживления импланта. Эта классическая имплантация зубов, предложенная еще профессором Бранемарком.

Одномоментная — имплантация проходит одномоментно с удалением зуба. Это идеальный вариант для передних зубов, когда на первый план выходит эстетический результат. Для жевательных зубов данная методика применяется редко.

Этапы имплантации зубов

Стоматологическая имплантация зубов, как и любая другая операция, требует тщательной подготовки. От этого зависит результат. Врач должен максимально точно спланировать процедуру имплантации и выявить все возможные противопоказания. На первом приеме имплантолог задает общие вопросы по состоянию здоровья. Направление на анализы и консультации других специалистов дается при необходимости. Полость рта должна быть здоровой – без кариеса и воспаления мягких тканей. За несколько дней до операции нужно записаться на профессиональную чистку полости рта.

Установка импланта. Процесс имплантации зубов проходит по заранее составленному плану, в среднем, операция занимает 20 – 40 минут. Сначала врач установит имплант, затем проверит степень первичной стабилизации, после чего решит – нагружать его коронкой или нет.

Фиксация коронки. Временная коронка фиксируется, если зубной имплант основательно закреплен в кости. В случае проблем с первичной стабилизацией импланта, установят лишь формирователь десны. Постоянную коронку можно будет поставить после полного приживления искусственного корня, через 3 – 5 месяцев. На импланте зафиксируют абатмент, а на нем – постоянную коронку

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ ЗУБНОГО ИМЛПНТА

Установка одного импланта занимает не более 20 минут. Приживается искусственный корень от 3 до 5 месяцев. На весь период лечения и восстановления может уйти год. Сроки у всех разные, зависят от количества имплантатов — одним нужно сделать имплантацию 6 зубов и более, другим – только одного. На длительность процесса влияет объем и качество костной ткани. Окончание имплантации — это фиксация постоянных коронок. Происходит после полного приживления имплантата.

Виды протезов с опорой на имплантаты

Протезы с опорой на импланты надежно крепятся к челюсти. Есть несколько видов ортопедической конструкции. Подходящий поможет выбрать врач.

Расчет стоимости

В нашей клинике цены на имплантацию зубов, с учетом осенней акции (-20%), варьируются в пределах 19 900 – 24 000 рублей за установку одного импланта (зависит от производителя и модели). Дополнительно в акцию входит бесплатный осмотр доктора, панорамный снимок и составление плана лечения.

Наша клиника находится по адресу г. Томск, ул. Розы Люксембург 19 (остановка "пер.1905 года").

Записаться на консультацию можно позвонив по телефону +7 (3822) 48-41-64.

Будем рады видеть Вас с нашей клинике! Здоровья Вам и благополучия!

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