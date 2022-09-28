"Спасли от смерти": в Томске 27 сентября двое мужчин спасли пенсионера на остановке

Свидетели рассказали подробности произошедшего. Фото: "Я из Томска"

В Томске вчера вечером, 27 сентября, на остановке "Главпочтамт" двое молодых парней спасли пенсионера от нетрезвого мужчины. Томичи лично задержали правонарушителя и вызвали полицию.

"В 17.00 на остановке "Главпочтамт", Ленина, 54, два молодых человека спасли от смерти пожилого мужчину, которого чуть не убил нетрезвый мужик ", - рассказали свидетели произошедшего.

По словам очевидцев, мужчина напал на пенсионера с ножом. Один из спасителей ловко обезоружил и положил на асфальт нападавшего. Пока один томич удерживал злоумышленника, второй вызывал полицию. Свидетель также рассказал, что когда нападавшего обезоружили, у него нашли два кухонных ножа, которые лежали в кармане.

После того, как приехали сотрудники полиции, правонарушителя забрали. Мужчина, на которого было совершенно нападение отправился домой, его жизни ничего не угрожало.

"По приезду полиции надели наручники и упаковали. Мужчина, которого чуть не убили, ехал со мной потом долго в автобусе. Он очень благодарен этому парню за спасенную жизнь. Мы все могли оказаться на пути этого преступника. Он мог ехать в автобусе или просто напасть вечером", - подытожил свидетель ситуации.

Ранее "КП-Томск рассказывала историю жительницы Томска, которая спасла жизнь неизвестному мужчине на автобусной остановке.

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