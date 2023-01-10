Ученики начальных классов Томска могут не ходить в школу при -28 градусов

Фото: Анна Ковалева

В Томскую область пришли морозы и аномальные осадки в виде снега и мокрого снега. Родители школьников в праве сами решать, готовы ли они отправить ребенка в школу при низкой температуре за окном. "КП-Томск" рассказывает, какие классы могут не ходить в школу 10 января 2023 года.

1-4 классы

При температуре -26 с умеренным ветром 7-8 метров в секунду и при температуре -30 без ветра.

5-8 классы

При температуре -30 с умеренным ветром 7-8 метров в секунду и при температуре -34 без ветра

9-11 классы

При температуре -34 с умеренным ветром 7-8 метров в секунду и -38 без ветра.

Утром 10 января столбик термометра опустился до -28.5 градусов. Отметим, что точную температуру следует смотреть на сайте мэрии Томска в верхнем правом углу.

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