Ученики начальных классов Томска могут не ходить в школу при -28 градусов

Фото: Анна Ковалева
В Томскую область пришли морозы и аномальные осадки в виде снега и мокрого снега. Родители школьников в праве сами решать, готовы ли они отправить ребенка в школу при низкой температуре за окном. "КП-Томск" рассказывает, какие классы могут не ходить в школу 10 января 2023 года.
1-4 классы
При температуре -26 с умеренным ветром 7-8 метров в секунду и при температуре -30 без ветра.
5-8 классы
При температуре -30 с умеренным ветром 7-8 метров в секунду и при температуре -34 без ветра
9-11 классы
При температуре -34 с умеренным ветром 7-8 метров в секунду и -38 без ветра.
Утром 10 января столбик термометра опустился до -28.5 градусов. Отметим, что точную температуру следует смотреть на сайте мэрии Томска в верхнем правом углу.
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