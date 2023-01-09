«Мир сломался»: после смерти богатого мужа жительница Томска стала таксисткой, чтобы прокормить детей

Анастасия Конева пошла в таксисты, чтобы прокормить семью. Фото предоставлено героем публикации

В 2019 году жительница Томска Анастасия Конева похоронила богатого мужа, оставшись с двумя детьми и долгами. Для семьи в прямом смысле встал вопрос выживания. О том, как женщине удалось преодолеть кризис, она рассказала журналисту «КП-Томск».

«Моя история жуткая, потому что произошел резкий и неожиданный контраст, наш привычный мир вдруг сломался. Я жила как у Христа за пазухой, теперь работаю в такси. Раньше муж хорошо зарабатывал, был вахтовиком-экскаваторщиком. Человек был старше меня, опытней, обеспечивал нас. Мне оставалось только работать, как говорится, на губную помаду, ну и смотреть за детьми. Мы много с детишками отдыхали», - вспоминает 39-летняя женщина.

В 20 лет Анастасия познакомилась с будущим мужем и сразу влюбилась. Фото предоставлено героем публикации

По словам Анастасии, пятнадцать лет замужества оказались сказочно счастливыми. В любви и согласии пара родила двоих детей - дочь и сына.

В счастливом браке Анастасия родила двоих детей. Фото предоставлено героем публикации

«Единственное, что омрачало нашу жизнь – у мужа были постоянные проблемы с желудком. Однажды у него случился какой-то приступ, по здоровью он вернулся с вахты. Помощь вовремя не успели оказать, был панкреатит, и муж умер. Когда я его похоронила, осталась одна с ребятишками без какой-либо помощи, ведь у мужа родители тоже умерли давно, а мои родственники все в Казахстане. Тогда сынишке было два года, дочке 12», - рассказывает томичка.

Мальчику было всего два года, когда не стало отца. Фото предоставлено героем публикации

На момент смерти мужа Анастасия работала по своей специальности – психологом. Неожиданно ее попросили уволиться. И дальше проблемы накатились как снежный ком.

«У меня же и садик, и школа у подростка. Мне пораньше надо было забрать из детского сада, пораньше то туда, то сюда. И вдруг у меня ломается машина плюс меня попросили уволиться с работы. И я понимаю, что на пособия я не вытяну ничего. У меня еще при этом квартира с долгами», - делится жительница Томска.

Женщина задумалась о работе в такси. Скачала приложения «Яндекс» и «Максим». Открывала их, закрывала и снова открывала - долго раздумывала, но в итоге приняла решение действовать.

«Нахожу деньги на коробку передач, заказываю ее из Москвы, ее ставят, она оказывается сломанной! Пришлось еще на починку коробки деньги найти. Машина делалась очень долго. Мне не дают кредит, потому что у меня долг за квартиру. Думала, думала, как быть. Взяла у человека машину под выкуп. Так и пришлось идти в такси, больше никак. Ведь мне нужны и деньги, и время. Время - это мобильность: я могу всегда контролировать свою дочь, успевать с сыном», - говорит Анастасия.

Девушка обожает водить машину. Фото предоставлено героем публикации

Томичка рассказала и о трудностях работы таксистом. По ее словам, это занимает очень много времени. К тому же, для девушки – возить незнакомцев небезопасно.

«Поначалу мне было почему-то не страшно, я могла поехать и на далекие расстояния. В последующем, когда узнала разные случаи криминальные, я стала опасаться. Но, слава Богу, в мою машину садились только хорошие люди. А так - мне надо и машину оплатить, и заправить ее, и плюс еще что-то домой принести. И, знаете, я втянулась, сейчас мне понравилась моя работа! Вот сейчас приболел ребенок – ну какое мне начальство? А так – я работаю на себя, сама распределяю время, это крайне удобно», - говорит томичка.

Анастасия считает, что работа в такси буквально спасла ее и детей, оставшихся без каких-либо средств к существованию. Вынужденное дело в итоге стало любимым занятием женщины. В своей работе она смогла совместить сразу два своих увлечения.

«Многие удивляются и спрашивают, почему мне так нравится возить людей. Во-первых, в такси я общаюсь, ведь у меня высшее образование, я психолог, люблю беседовать. А еще я очень-очень люблю автомобиль. Вот эти два принципа - водить машину и общаться с людьми – я и совместила в своей работе. И, главное, теперь я уверенна за завтрашний день. Знаю, что я всегда могу заработать и все будет хорошо!», - сказала жительница Томска.

История Анастасии еще раз подтвердила известную жизненную мудрость: из любой ситуации всегда есть выход. Нужно только сделать правильный выбор, не опускать руки, и тогда черную полосу обязательно сменит белая.