Коммунальный мост в Томске перекроют в 2 часа ночи для укладки дорожных плит

Мост будет перекрыт с 02.00 до 03.00. Фото: Алёна Мищенко

В Томске в ночь с 9 на 10 января в 02:00 перекроют Коммунальный мост для укладки дорожных плит. Подрядчик предложил новое решение проблемы дефектов на проезжей части, сообщает пресс-служба мэрии.

"Перекрытие Коммунального моста для чистки от снега в ночь с понедельника на вторник произойдет на час раньше – с 2.00 вместо 3.00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме холодного асфальта будут уложены дорожные плиты. Открыть мост для движения планируется в 4.30 или ранее, если работы будут завершены досрочно.

Ранее также сообщалось, что на Коммунальном мосту в Томске продолжат устранять дефекты на въездах, сообщила пресс-служба мэрия города. Подрядной организации поручено в кратчайшие сроки завершить работы.

Напомним, что с конца декабря на подъездах к Коммунальному мосту ведется работы. Подрядчик нашел оптимальный асфальт, но закончить его укладку не дала теплая погода. Новую смесь продолжат укладывать сегодня ночью и в последующие с 3.00 до 4.30.

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