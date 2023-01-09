Фото: Олег Укладов

В Томской области с 10 по 12 января объявлено штормовое предупреждение. По региону будет фиксироваться температура до -40 градусов, сообщает telegram-канал областной ПСС.

"Штормовое предупреждение С 10.01-12.01 по г. Томску и обл. ожидается понижение температуры воздуха до -40 С и ниже", - говорится в сообщении.

Напомним, что 10 января в Томске ночью прогнозируется -28...-30 градусов, а днем - минус 26...-28 градусов. В среду, 11 января, синоптики обещают ночью -33...-34 градусов, днем - минус 29...-31 градус, а в четверг, 12 января, будет -33...-35 ночью и -24...-26 днем.

Читайте также: В Томске 9 января из-за шторма упала новогодняя елка возле СК Гармония