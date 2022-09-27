В Томске компания "EUROKAT" готова предложить лучшие цены за автомобильные катализаторы

Компания "EUROKAT", которая занимается приемом и переработкой автомобильных катализаторов, предлагает томичам лучшие цены и индивидуальный подход.
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"Наша компания бесплатно предоставляет услугу вызова специалиста, который приедет, проведет осмотр и анализ катализатора. Вы сможете сдать ваш материал лично ему или отвезти в наш пункт приема катализаторов", - рассказывают на сайте компании.
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Когда неисправный автомобильный катализатор не подлежит ремонту и остается лишь заменить его оригинальным или универсальным устройством, "EUROKAT" будет готова приобрести его у вас.
Приём осуществляется при помощи профессионального анализатора Vanta.
Плюсы компании:
Лучшие цены и индивидуальный подход к каждому клиенту!
Команда профессионалов - компания на рынке с 2014 года.
Современное профессиональное оборудование!
Сотрудники в офисе и на выезде!
Честный анализ и оплата на ваших глазах!
Минусы:
Любой минус компания превратит в плюс!
В Eurokat также можно приобрести: новые катализаторы (металл/керамика), пламегасители, обманки, стронгеры, перфорированные трубы, насадки, гофры и многое другое.
Телефон офиса: 8-962-777-40-00.
Телефон сотрудника на выезде: 8-952-184-63-72.
Сайт компании: https://eurokat70.ru
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