Что нужно знать томичу для оформления шенгенской визы

С 12 сентября процедура получения шенгенской визы для россиян усложнилась Фото: Артем КИЛЬКИН

С 12 сентября по решению властей Евросоюза приостановлено действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который действовал с июля 2007 года. Это означает, что заявки российских граждан на получение виз станут рассматривать в обычном, а не упрощенном, порядке: это дороже и дольше, а также предполагает ужесточение контроля.

Справка

Шенгенская зона основывается на соглашении, заключенном между пятью странами Европейского экономического сообщества в 1985 году. В настоящее время в Шенгенскую зону входят 26 стран Европы, межгосударственные границы между которыми фактически стерты.

Многократная шенгенская виза дает право беспрепятственного передвижения по территории стран Шенгенской зоны на срок, не превышающий 90 дней в течение 180 дней. Однократная виза действует только на период поездки, указанный при подаче документов.

Въезжать в Шенгенскую зону следует через страну, которая выдала путешественнику визу. Кроме того, получать визу рекомендуется в той стране, где планируется провести наибольшую часть поездки.

Что изменилось в 2022 году

Визовый сбор для россиян увеличен с 35 до 80 евро (около 4700 рублей по курсу ЦБ на 23 сентября).

Сроки обработки документов увеличены до 15 дней (45 дней в отдельных случаях). Ранее документы россиян рассматривались 10 и 30 дней соответственно.

Получить многократную визу россиянам станет сложнее — странам Шенгенского соглашения рекомендовано по возможности выдавать однократные визы. Впрочем, здесь правила и требования различаются от страны к стране.

Список документов при подаче на Шенгенскую визу удлинился. По упрощенному визовому режиму стандартный список документов включал заявление (анкету), загранпаспорт, фотографии, справку об уплате визового сбора, медицинскую страховку и копию внутреннего паспорта.

Теперь россиянам необходимо предоставлять полный пакет документов — помимо указанных выше, в него входят план поездки, подтверждение места проживания и справка о доходах. Кроме того, консульства стран вправе запросить дополнительные документы при рассмотрении заявки.

Какие страны еще выдают шенгенские визы россиянам

Перестали оформлять визы для россиян девять из 26 стран соглашения: Бельгия, Дания, Нидерланды, Польша, Латвия, Литва, Словакия, Чехия и Эстония. Ассоциация туроператоров России сообщает, что к россиянам в визовом вопросе сохраняют лояльность Венгрия, Греция, Италия, Испания и Франция. Кипр, который не является страной Шенгенской зоны, но признает ее визы, продолжает выдавать россиянам национальную визу.

Что будет с уже выданными визами

Одной из рекомендаций Еврокомиссии является предложение странам соглашения пересмотреть визы, выданные россиянам. Подчеркнем, что это всего лишь рекомендация: решение о том, пересматривать ли визы, каждая страна принимает самостоятельно. При пересмотре действуют те же принципы, что и при оформлении новой визы.

В какую страну проще всего получить визу

В Томске нет консульств стран, входящих в Шенгенскую зону, но действует несколько визовых центров.

"Основные направления — это Испания, Греция и Италия", — сообщил корреспонденту "КП-Томск" специалист Объединенного визового центра, добавив, что наиболее лояльно относятся к заявкам россиян в Испании. Сроки рассмотрения документов на испанский "шенген", как и до введения ограничений, обычно не превышают 15 дней, тогда как, например, миграционные власти Италии регулярно задерживаются на полный 30-дневный срок.