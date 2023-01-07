В Томске в храмах города прошли Рождественские богослужения

Фото: Кирилл Колемасов

В Томске 6 января начались Божественные литургии в честь празднования Рождества Христова. В ночь на субботу, 7 января, в храмах, церквях и соборах города собрались тысячи людей. Журналист "КП-Томск" присутствовал на службе.

Фото: Кирилл Колемасов

Ночью с 6 января на 7 января в Богоявленском кафедральном соборе собрались десятки людей.

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Праздничную литургию в соборе возглавил Томский и Асиновский митрополит Ростислав.

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Среди прихожан нес службу губернатор Томской области, Владимир Мазур, с супругой.

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Желающих прикоснуться к священным Яслям в ночь на Рождество, казалось, было бесчисленное количество.

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Перед входом в собор за безопасностью молящихся наблюдал пост сотрудников полиции и пожарных.

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В Богоявленском кафедральном соборе службы начались еще днем 6 января, в пятницу. С ночи 7 января начались главные литургии: в 00.00 прошла Рождественская заутреня. Ранняя Божественная Литургия. В 9.00 - Поздняя Божественная Литургия.

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Редакция "КП-Томск" поздравляет гостей и жителей города с Рождеством Христовым.

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