«Выдали паспорта и военники»: стали известны подробности пожара в лагере с мобилизованными из Томска

Фото: Веленгурин Владимир

В учебном палаточном лагере, где находятся в том числе мобилизованные из Томска, в среду, 4 января 2023 года, произошел крупный пожар. Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал ситуацию и раскрыл ранее неизвестные детали произошедшего.

Обошлось без существенного ущерба

Губернатор Омской области в своем телеграм-канале отметил, что пожар в Черемушках не нанес "большого урона" - в палатках не было людей и обошлось без жертв. Как уточнил глава региона, полностью выгорела одна из палаток и две пострадали.

Внутри помещений находятся огнетушители.

Выдали восстановленные документы

Бурков добавляет, что мобилизованным выдали восстановленные паспорта и военные билеты. Кроме того, их обеспечили всем необходимым - одеждой и амуницией.

Возгорание заметил дежурный

Предположительно, искра из "буржуйки" могла спровоцировать возгорание. Дежурный успел заметить огонь и вызвать пожарный отряд. Кроме того, другие бойцы оперативно подключились к тушению и разбору рядом стоящих палаток. Крупной трагедии удалось избежать.

Проводится проверка

Губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что после происшествия он дал поручение провести проверку противопожарной безопасности всех объектов палаточного лагеря.

Читайте также: В Омске в палаточном лагере с мобилизованными томичами произошел пожар