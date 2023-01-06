Томичам рассказали про алгоритм действий при пищевом отравлении

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В Томске в самом разгаре новогодние праздники и вместе с этим шикарные застолья. "КП-Томск" собрала список важных действий, если человек почувствовал отравление.

Симптомы и причины

Основными симптомами при отравлении являются: диарея, рвота, слабость, повышенная температура тела, головокружения. Также в зависимости от вида отравления и организма могут наблюдаться другие симптомы.

Причинами пищевого отравлениям может быть ряд причин: неправильная транспортировка продуктов и их хранение, испорченный продукт, вторичное употребление блюда, которое хранилось в тепле или без упаковки.

Также распространенными причинами пищевого отравления выступают плохо промытые или вовсе грязные фрукты и овощи, злоупотребление майонезом или смешение свежих салатов с уже "старыми".

Звонить врачам и промывать желудок

Первым делом, когда человек почувствовал себя нехорошо, необходимо позвонить в "скорую" и описать симптомы. Специалисты порекомендуют ждать врача. Номера для вызова помощи: "скорая"— 103 и 03. Единый номер вызова экстренных служб — 112.

Если состояние ухудшается, то оптимальным вариантом становится промывание желудка. Безопасным методом являет промывание водой. Необходимо выпить 2-3 стакана теплой воды и через некоторое время вызвать рвотные позывы, чтобы желудок очистился.

Пить воду

Один из главным симптомов при отравлении - рвота и диарея. Если врач уже прописал лечение и больше рекомендаций не было, то самостоятельно не нужно пить неизвестные таблетки и останавливать естественную очистку организма. Рекомендуется дополнительно пить жидкость - негазированную и не сладкую воду, чтобы восполнить дефицит в организме.

При изменении симптомов

Если человек с пищевым отравлением почувствовал ухудшение состояния, то необходимо повторно звонить врачам. Новые симптомы - это тот самый "звонок", который нельзя упустить. Также специалисты могут посоветовать выпить активированный уголь - одну таблетку на массу тела в 10 килограмм. Соответственно, на 60 килограмм понадобится шесть таблеток "угля". Запить нужно стаканом желательно теплой воды.

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