В Омске в палаточном лагере с мобилизованными томичами произошел пожар

Мобилизованные жители из Томской области проходят подготовку в учебных центрах, один из которых находится в Омске. В среду, 4 января, на территории палаточного лагеря произошел бытовой пожар, в результате которого сгорели несколько палаток и вещи проходящих службу мужчин.

Информация о пожаре появилась в телеграм-канале "Мобилизованные Томск". Сообщается, что Томская область держит контакт с томичами и контролирует ситуацию.

"Небольшой пожар в легаре, из людей никто не пострадал. Сгорели 3 палатки и личные вещи", - говорится в телеграм-канале "Мобилизованные Томск".

Администрация Томской области уточняет, что предварительной причиной возгорания палаток могла служить искра из печки, которая находилась внутри палатки и служила обогревом для бойцов. Пожарные быстро справились с огнем, однако палатки успели сгореть.

Мобилизованных мужчин оперативно переселили на другие места, выдали комплекты теплой одежды и обмундирование. В данный момент жизни и здоровью томских бойцов ничего не угрожает.

Читайте также: "800 кг меда и сгущенка": в томском пункте приема для мобилизованных рассказали, какие подарки отправят солдатам на Новый год